Gazimağusa'da bıçaklı kavga: 1 Ağır yaralı

28.12.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.M.(E-36) bir taraf olup, diğer taraf olan B.A.(E-38) ve B.G.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikle
Gazimağusa'da bıçaklı kavga: 1 Ağır yaralı

28.12.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.M.(E-36) bir taraf olup, diğer taraf olan B.A.(E-38) ve B.G.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, A.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile B.A.’yı sol kolundan yaralamıştır.

Akabinde saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da İnkilap Sokak’ta, A.M.(E-36) yine bir taraf olup, diğer taraf olan B.G.(E-32) ile birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, A.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile B.G.’yi sırtından ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etmiştir.

B.G. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Diğer tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

