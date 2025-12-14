Gazimağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Gazimağusa’da dün akşam alkollü ve sürüş ehliyetsiz sürücü apartmanın park yerinden çıkmak isterken kaza yaptı ve tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ilgın Sokak üzerinde bir apartmanın araç park yerinde, Selda Özbek (K-25) 102 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki park halinde bulunan GD 994 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde geri geri hareket ettiği sırada, apartmanın önünde park halinde bulunan MF 120 plakalı salon aracın sağ arka kısmına ve yine park halinde bulunan YJ 823 plakalı panelvan aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmalardan sonra, dikkatsiz şekilde ileriye doğru hareket eden GD 994 plakalı araç, yolun karşısında bulunan bir apartmanın çevre demirleri ile duvarına çarparak, yaklaşık 2 metre derinliğindeki apartman boşluğuna düştü ve beton su deposuna çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan GD 994 plakalı araç sürücüsü Selda Özbek ve araçta yolcu olarak bulunan Miran Ağırtmış (E-25), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. GD 994 plakalı araç sürücüsü Selda Özbek, sürüş ehliyetsiz ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.