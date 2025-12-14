İskele'de kaza!

İskele’de dün akşam bir otelin araç park yeri içerisinde, Abdullah Acar (E-39) 161 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SS 462 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sol tarafından doğu istikametine doğru seyreden Nurican Okutan (E-19) yönetimindeki TLJ 523 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
SS 462 plakalı araç sürücüsü Abdullah Acar, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
