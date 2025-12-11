  • BIST 11267.84
  • Altın 5779.423
  • Dolar 42.6178
  • Euro 50.0401
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

TAM Parti, cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da Yılbaşı Dayanışma Pazarı düzenleyecek

» »
Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da Yılbaşı Dayanışma Pazarı düzenleyecek.
TAM Parti, cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da Yılbaşı Dayanışma Pazarı düzenleyecek

Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinliğin tüm stant kira gelirleri ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için kullanılacak.

Yeme-içme, hediyelik eşyalar, el emeği ürünler gibi pek çok farklı alanda üreticilerin stant açacağı pazarda, konserler ve DJ performanslarının yanı sıra çocuk oyun alanları da yer alacak.

-Dinçer

TAM Parti Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Çağla Dinçer dayanışma pazarı ile ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın yanında, toplumun her kesimini ortak bir iyilik hareketi etrafında bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dinçer, “Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nın, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacağına ve onların ihtiyaçlarına anlamlı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Projeye hazırlık sürecinde kadınlarımızın sergilediği emek, özveri ve dayanışma, çalışmamızın en güçlü unsurlarından birini oluşturdu.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı, Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi10 Aralık 2025 Çarşamba 21:11
  • CTP: Onurlu yaşam ve eşit yurttaşlık için bu düzeni değiştireceğiz!10 Aralık 2025 Çarşamba 19:44
  • Liderler bir araya geliyor10 Aralık 2025 Çarşamba 19:41
  • CTP Genel Başkanı İncirli, Girne ve Dikmen belediyelerini ziyaret etti10 Aralık 2025 Çarşamba 19:38
  • Hristodulidis: Erhürman ile yapacağım görüşmeler çok kritik10 Aralık 2025 Çarşamba 19:35
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atama10 Aralık 2025 Çarşamba 19:31
  • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru10 Aralık 2025 Çarşamba 19:30
  • Hafta sonu yağış beklenmiyor10 Aralık 2025 Çarşamba 19:29
  • Bakan Çavuşoğlu: Yarın okullar idari tatil09 Aralık 2025 Salı 14:41
  • Polis trafiğe kapalı ve açılan yolları duyurdu09 Aralık 2025 Salı 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti