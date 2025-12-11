  • BIST 11221.13
KKTC genelinde bulunan nöbetçi eczaneler... 11 Aralık 2025 Perşembe

KKTC genelinde bulunan nöbetçi eczaneler... 11 Aralık 2025 Perşembe
KKTC genelinde bulunan nöbetçi eczaneler... 11 Aralık 2025 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa

BERKE SEMERCİ ECZNESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 832 95 60

Metropol yolu, Şht. Kemal Ünal Cad. Serana Butik karşısı No: 118/B, Taşkınköy, Lefkoşa

ORTAKÖY ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. (Lemar - Molto yolu, Severse Döner karşısı), Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3A, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

SAKİNER ECZANESİ

11.12.2025 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

