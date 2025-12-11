KKTC genelinde bulunan nöbetçi eczaneler... 11 Aralık 2025 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa
BERKE SEMERCİ ECZNESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 832 95 60
Metropol yolu, Şht. Kemal Ünal Cad. Serana Butik karşısı No: 118/B, Taşkınköy, Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. (Lemar - Molto yolu, Severse Döner karşısı), Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3A, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
11.12.2025 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
