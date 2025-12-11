  • BIST 11193.88
  • Altın 5766.977
  • Dolar 42.5937
  • Euro 49.894
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

3 Tenor LAÜ’de konser verdi

» »
LAÜ akademik, idari personel, bölgeli sanatseverler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Napolitenlerden türkülere geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatan 3 Tenor grubunun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller,
3 Tenor LAÜ’de konser verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen konser, “3 Tenor” adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Bale Merkezi Piyanisti Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

3 Tenor LAÜ’de büyük ilgi gördü

Yoğun katılımla gerçekleşen konsere, LAÜ akademik, idari personel, bölgeli sanatseverler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Napolitenlerden türkülere geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatan 3 Tenor grubunun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler yer aldı.  

Operalardan seçme aryalar, Napoliten şarkılar ve türkülerin seslendirildiği gecede, “Ben Seni Sevduğumi”, “Unutulmaz” isimli parçalar büyük beğeni toplayarak, sanatseverler LAÜ’de keyifli bir konser geçirdiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencilerinden Teknecik Elektrik Santraline Teknik Gezi27 Haziran 2025 Cuma 16:38
  • “Zamana İz Bırakan 50 Eser” Sanatseverlerle Buluşuyor25 Haziran 2025 Çarşamba 13:42
  • LAÜ’de Öğrencilerin Yaratıcı Projeleri Sergilendi25 Haziran 2025 Çarşamba 12:57
  • LAÜ’de mezuniyet çoşkusu yaşandı23 Haziran 2025 Pazartesi 09:19
  • LAÜ’de Mezuniyet Coşkusu: 1768 Öğrenci Diplomalarını Aldı21 Haziran 2025 Cumartesi 18:16
  • LAÜ 32. Dönem Mezunlarını 19 Haziran’da Uğurluyor18 Haziran 2025 Çarşamba 10:44
  • LAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran’da yapılıyor18 Haziran 2025 Çarşamba 08:36
  • LAÜ ELT Bölümü tarafından materyal bağışı yapıldı11 Haziran 2025 Çarşamba 17:18
  • LAÜ’den Yedidalga İlkokulu’na Eğitim Materyali Desteği11 Haziran 2025 Çarşamba 10:56
  • LAÜ, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sanat ve müze eğitimi düzenledi03 Haziran 2025 Salı 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti