3 Tenor LAÜ’de konser verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen konser, “3 Tenor” adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Bale Merkezi Piyanisti Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

3 Tenor LAÜ’de büyük ilgi gördü

Yoğun katılımla gerçekleşen konsere, LAÜ akademik, idari personel, bölgeli sanatseverler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Napolitenlerden türkülere geniş bir repertuvarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatan 3 Tenor grubunun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler yer aldı.

Operalardan seçme aryalar, Napoliten şarkılar ve türkülerin seslendirildiği gecede, “Ben Seni Sevduğumi”, “Unutulmaz” isimli parçalar büyük beğeni toplayarak, sanatseverler LAÜ’de keyifli bir konser geçirdiler.