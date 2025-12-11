  • BIST 11193.88
​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, mikrobiyoloji ve viroloji alanında Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarını bir araya getiren 8. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi ve 5. Viroloji Günleri’nde beş farklı bildiri ile yer aldı.
Yeni Umut Işığına Kongre Ödülü

Kongrede sunulan çalışmalar katılımcılardan yoğun ilgi görürken, Yakın Doğu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Candidozyma auris’e Karşı Yeni Bir Umut Işığı mı? Benzoksazin Bazlı Yeni Pentasiklik Türevlerinin Flukonazol Dirençli C. auris Kökenlerine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Test Edilmesi” başlıklı çalışma, DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer tarafından sunularak “Sözel Sunum İkincilik Ödülüne” layık görüldü. Ödüllü proje, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Ayşe Kalkancı, Doç. Dr. Burak Kuzu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer ve Yrd. Doç. Faika Başoğlu’nun imzasını taşıyor.

1200’ün üzerinde katılımcı, 400’ün üzerinde bildiri!

1200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı kongrede, 400’ün üzerinde bilimsel bildiri sunularak Türkiye’de klinik mikrobiyoloji ve viroloji alanındaki güncel araştırmaların kapsamı gözler önüne serildi. Kongrenin açılış konferansları, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLMUD) Başkanı Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Candan Çiçek tarafından yapıldı. Kongre boyunca “Küresel Bir Tehdit: Candida auris”, “Klinik Viroloji Alanında Süregelen ve Yeni Oluşan Tehditler”, “Antimikrobiyal Direnç: Sınır Tanımayan Bir Tehdit”, “Tek Sağlık Yaklaşımı ile Salgın İzlemleri ve Modellemeler” ve “Mikrobiyolojide Yapay Zeka Uygulamaları” gibi kritik başlıklar ele alındı. Güncel klinik bulguların, yeni tedavi ve tanı yaklaşımlarının, direnç mekanizmalarının ve dijital teknolojilerin masaya yatırıldığı kongre, hem akademik hem de klinik mikrobiyoloji pratiğine yön veren kapsamlı bir bilimsel platform oluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları 5 bildiri sundu

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının katıldığı kongrede 400’ün üzerinde bildiri sunuldu. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırmacılarının kongrede sunduğu çalışmalar ise yenilikçi ve öncü nitelikleriyle katılımcıların ilgisini çekti. Sunulan bildirilerde, FESAT Aplikasyonu ile yapay zeka algoritmaları kullanılarak vektörlerin tanımlanması, Candidozyma auris’e karşı benzoksazin bazlı yeni pentasiklik türevlerin flukonazol dirençli kökenlere karşı etkinliğinin test edilmesi, Kıbrıs pirelerinin mikrobiyotası, İnfluenza virüsünde H275Y mutasyonu ile gelişen oseltamivir direncinin doğal fenolik bileşiklerle aşılması ve çoklu ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarını hedefleyen faj izolasyonu ile ilgili çalışmalar bilim dünyası ile paylaşıldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Mikrobiyolojide yapılan her nitelikli araştırma, yalnızca bilimsel gelişmeye değil, toplum sağlığına ve küresel güvenliğe de doğrudan katkı sunmaktadır.”

Kendisi de bir tıbbi mikrobiyolog olan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Küresel ölçekte artan enfeksiyon hastalıkları, direnç mekanizmaları ve yeni ortaya çıkan patojenlerin mikrobiyoloji ve virolojiyi günümüzün en stratejik bilim alanları haline getirdiğini vurguladı. “Bu nedenle bu alanlarda yapılan her nitelikli araştırma, yalnızca bilimsel gelişmeye değil, toplum sağlığına ve küresel güvenliğe de doğrudan katkı sunmaktadır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Klinik mikrobiyoloji ve viroloji gibi toplum sağlığını doğrudan etkileyen kritik alanlarda yürütüğümüz araştırmaların 8. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi ve 5. Viroloji Günleri’nde gördüğü değer; dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan üniversitemizin güçlü araştırma ekosisteminin bir yansıması oldu” ifadelerini kullandı. 

