SON DAKİKAOrta Doğu uzmanı anlattı: İran, Dubai'yi neden vurdu?

Starmer: Kıbrıs'ta vurulan üssümüz ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1 Mart gecesi Kıbrıs’taki İngiliz hava üssünün bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu teyit etti.
Starmer: Kıbrıs'ta vurulan üssümüz ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1 Mart gecesi Kıbrıs’taki İngiliz hava üssünün bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu teyit etti.

Avam Kamarası’nda milletvekillerine seslenen Starmer, bu üssün ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını vurguladı.

Starmer ayrıca ABD’nin İran füzelerini "kaynağında durdurabilmek için" İngiliz üslerini kullanma talebinde bulunduğunu söyledi.

Başbakan, bu talebi “İran’ın bölge genelinde füze fırlatmasını ve sivillerin ölmesini önlemek amacıyla” kabul ettiğini ifade etti.

Ancak İngiltere’nin ABD ve İsrail’in operasyonlarına katılmadığını özellikle vurguladı.

