Dikelya İngiliz Üssü Doğu Bölge Komutanı Neil Cripps, üs bölgesinde tehdit seviyesinin düşük olarak değerlendirildiğini ve tahliye iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dikelya İngiliz Üssü Doğu Bölge Komutanı: Bölgemizde tehdit seviyesi “düşük”

Dikelya İngiliz Üssü’nde tehdit seviyesinin “düşük” olarak değerlendirildiği açıklandı. Üslerin Doğu Bölge Komutanı Başmüfettiş Neil Cripps, Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, Dikelya Üssü’nün tahliye edileceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Dikelya Üs Bölgesi sınırları içerisindeki köy sakinlerine gönderilen mesajda Cripps, “Doğu Kıbrıs’a yönelik tehdidin şu anda düşük seviyede olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın daha önce açıkladığı üzere bölgede çeşitli savunma kabiliyetlerinin mevcut olduğunu belirten Cripps, üslerin, yerel toplulukların ve personelin korunmasına yönelik tedbirlerin son gelişmeler doğrultusunda artırıldığını kaydetti.

Gece yarısından kısa süre sonra insansız hava aracının isabet ettiği RAF Akrotiri’nde zorunlu olmayan personelin geçici olarak bölgeden uzaklaştırıldığını doğrulayan Cripps, olası bir tehdidin doğrudan Akrotiri Hava Üssü’ne yönelik olacağının değerlendirildiğini ifade etti.

Cripps, Episkopi, Dikelya ve Ayios Nikolaos bölgelerinde iş yerleri ve tesislerin normal şekilde açık olduğunu, askeri personel ya da yerel halkın tahliyesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adadaki tüm İngiliz üslerinin tahliye edildiğine ilişkin haberlerin “kesinlikle doğru olmadığını” belirtti.

