ABD ve İsrail'n 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan gerilim Lübnan'a da sıçradı. İsrail, ülkenin güneyinde Hizbullah hedefleri olduğunu söylediği noktalara saldırılar düzenliyor.
Trump, 'Büyük saldırı dalgası yolda' dedi

ABD ve İsrail'n 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan gerilim Lübnan'a da sıçradı. İsrail, ülkenin güneyinde Hizbullah hedefleri olduğunu söylediği noktalara saldırılar düzenliyor.

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Trump, "Hedeflerimizi tahminimizden daha erken başarıyoruz, büyük saldırı dalgası yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran operasyonunda, belirledikleri zaman çizelgesinden daha hızlı ilerlediklerini söyledi.

Başta bunu 4-5 haftalık bir operasyon olarak planladıklarını söyleyen Trump, gerekirse daha da uzatabileceklerini ekledi.

Nükleer silaha sahip bir İran'ın Ortadoğu ve ABD halkı için "tolere edilemez bir tehdit" olduğunu savunan Trump "İran sınırları dışında terörist orduları silahlandıramayacak, finanse edemeyecek ve yönetemeyecek" dedi.

Trump basın toplantısından kısa süre önce CNN'e verdiği demeçte "Elimizde dünyanın en güçlü ordusu var ve onu kullanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Daha onlara sert bir şekilde saldırmaya başlamadık. Büyük dalga daha gelmedi bile. Büyük [saldırı] çok yakında geliyor."

