İsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürülmesinin ardından Alireza Arafi yeni kalıcı lider seçilene kadar ülkenin yönetimini üstlenecek geçici liderlik konseyine atandı.

Bu konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei da yer alıyor.

Bölgede ise gerginlik devam ediyor.

İran devlet medyası 1 Mart sabahı Körfez ülkeleri ve Irak Kürdistanı'nda ABD üslerinin vurulduğunu söyledi.

AFP haber ajansı muhabirleri Suudia Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar'ın başkenti Doha'da ve Bahreyn'in başkenti Manama ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli ülkesi Dubai'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Umman medyası da bir limanın bombalandığını duyurdu.

İran gece saatlerinde de Dubai'de emirliğin uluslararası havalimanı dahil hedefleri vurdu.

Bahreyn'de devlet medyasının aktardığına göre ülkenin hava savunma sistemleri, İran'a ait yeni bir balistik füze ve insansız hava aracı dalgasını önledi ve imha etti.

Kuveyt devlet medyası da ülkenin hava savunma sistemlerinin Pazar sabahı hava saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

Katar'da ise devlet haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir insansız hava aracının Abu Dabi'deki bir binaya çarpması sonucu bir kadın ile çocuğunun yaralandığını bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı ajansa yaptığı açıklamada, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin İran tarafından fırlatılan insansız hava araçları ve füzeleri başarıyla etkisiz hale getirdiğini söyledi.

'Tahran'da 57 kişi öldü'

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tahran'da bombardımanın devam ettiğini açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Kızılay'a atıfta bulunduğu haberde başkent Tahran'ın son 24 saat içinde 60 saldırıya maruz kaldığını ve 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, gece de devam eden saldırılarda İran'ın balistik füze stoklarını ve fırlatma noktalarını, ayrıca hava savunma sistemlerini hedef aldığını açıkladı.

İran Kızılayı'na göre İsrail ve ABD'nin 28 Şubat sabahı başlattığı saldırılarda ülke genelinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de iki kişi öldü

İsrail ordusu İran'ın misilleme saldırılarında iki kişinin öldüğünü duyurdu.

Ordu sözcüsü Effie Defrin basın toplantısında hava savunma sistemlerinin kapsamlı operasyonlarına rağmen tamamen kusursuz olmadığını söyledi.

Defrin, İsrail ordusunun İran'ın savunma sistemine "ağır hasar verdiğini" belirterek, İsrail'in saldırılarını sürdürmek için ABD ordusuyla birlikte çalıştığını söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı saldırıların başlangıcından bu yana 456 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bunlardan 86'sının hâlâ hastanede olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Pezeşkiyan: 'Hamaney'in intikamını almak meşru hakkımız'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 1 Mart sabahı yaptığı açıklamada Hamaney'in intikamını almanın "meşru bir hak ve görev" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca Hamaney'in öldürülmesinin "Müslümanlara karşı savaş ilanı" olduğunu savundu.

İran'ın cumhurbaşknı yardımcısı ise tüm bakan ve valilere ülkenin savaşa rağmen kesintisiz yönetilmesi talimatı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni başkomutanı belli oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni başkomutan olarak Ahmad Vahidi'yi atadı.

Önceki komutan General Mohammad Pakpour, Cumartesi günü İran'a yönelik ortak İsrail-ABD saldırılarında öldürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'da hem askeri hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük bir güç olup, ülkenin düzenli ordusundan ayrı bir yapıda bulunuyor.

Trump'tan misilleme uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Pezeşkiyan'ın açıklamasından önce yayınladığı mesajda misillemeye karşı uyarmıştı.

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "İran bugün şimdiye kadarki en sert saldırısını yapacağını söyledi. Bunu yapmamalılar. Çünkü eğer yaparlarsa, daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olarak ABD üsleri ile İsrail'i hedef alacaklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin tarihindeki en yıkıcı taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve Amerikan terörist üslerine doğru birkaç dakika içinde başlayacak" denmişti.

Hamas'tan taziye mesajı

Hamaney'in ölümünü "haince" bir ABD-İsrail saldırısı olarak nitelendiren Hamas Pazar günü taziye mesajı yayımladı.

Hamas açıklamasında, "Hamas olarak Ayetullah Ali Hamaney'in vefatını derin üzüntüyle karşılıyoruz. Kendisi halkımıza, davamıza ve direnişimize siyasi, diplomatik ve askeri her türlü desteği sağlamıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD ve faşist işgal hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bu açık saldırı ve hain suçun yanı sıra bunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki ciddi sonuçlarının da tam sorumlusudur" ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Hamaney'i "Direniş Ekseni'nin ve mücahitlerinin ana destekçisi" olarak tanımladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ayrı bir açıklamada, "İslam Cumhuriyeti'nin on yıllar boyunca halkımıza ve direnişimize sağladığı tüm destek onun doğrudan kararı ve tam gözetimi altında verilmiştir" dedi.

Açıklamada, bu önemli desteğin direnişin ve taktiklerinin gelişiminde kilit rol oynadığı, bunun da 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırı sırasında elde edilen "dikkat çekici başarılara" zemin hazırladığı belirtildi.

Hamas ve silahlı kanadıyla birlikte iki yıl boyunca Gazze'de İsrail'e karşı savaşan militan grup İslami Cihad da Hamaney'in öldürülmesini ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen "hain ve kötü niyetli bir saldırı" ve "savaş suçu" olarak niteledi.

Pakistan'daki gösterilerde 'en az 8 kişi öldü'

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen İran yanlısı protestolar sırasında en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

AFP haber ajansına konuşan bir yetkili bilgiyi doğruladı.

Edhi Vakfı kurtarma servisi sözcüsü Muhammed Amin, "Konsoloslukta yaşanan olayda en az sekiz kişinin cansız bedenini Karaçi'deki devlet hastanelerine taşıdık. 20 kişi de yaralandı" dedi. Yaralıların çoğunda kurşun yarası bulunduğunu ekledi.

AFP muhabirinin aktardığına göre, yüzlerce İran yanlısı gösterici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından konsolosluğu basmaya çalıştı.

Gençlerden oluşan bir grup ana kapının üzerinden atlayarak konsolosluk binasının giriş yoluna ulaştı ve bazı camları kırdı.

Doğudaki Lahor kentinde ve kuzeydeki Skardu'da da binlerce kişi sokaklara çıktı. AFP'nin aktardığına göre öğleden sonra İslamabad'daki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu diplomatik bölge yakınında bir gösteri yapılması bekleniyor.