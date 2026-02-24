Kosova ve Arnavutluk Gazze’ye Asker Gönderiyor!

  • BIST 12433.5
Gazze’de savaş sonrası güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında, Kosova ve Arnavutluk’un da askeri katkı sağlayacağı bildirildi.
Gazze’de savaş sonrası güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında, Kosova ve Arnavutluk’un da askeri katkı sağlayacağı bildirildi.

Planlamaya göre;

• Kosova birlikleri Kuzey Gazze’de,

• Arnavutluk birlikleri ise Deyr el-Belah bölgesinde görev yapacak.

Toplam 20 bin askerden oluşması planlanan gücün, bölgede güvenliği sağlama, kamu düzenini tesis etme ve insani yardım süreçlerini destekleme görevleri üstleneceği ifade ediliyor.

Kosova ve Arnavutluk’un bu adımı, Balkanlar’dan Gazze’ye uzanan yeni bir diplomatik ve askeri sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Resmi makamlar tarafından detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

