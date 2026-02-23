  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Hükümete “Toplumdan ve Kamudan Yana Olun” Çağrısı

» »
Telekomünikasyon altyapısının, bir ülkenin dijital egemenliği ve kamusal hizmet kapasitesi açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulanarak, bu ölçekteki bir düzenlemenin toplumsal mutabakat sağlanmadan hayata geçirilmesinin kabul edilemez olduğu belir
Hükümete “Toplumdan ve Kamudan Yana Olun” Çağrısı

Yapılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısının mevcut haliyle kamu yararını açık ve net biçimde güvence altına almadığı; denetim, yetki ve sorumluluk alanları ile uzun vadeli kamusal çıkarlar açısından ciddi belirsizlikler içerdiği ifade edildi.

Tasarıya ilişkin teknik değerlendirmelerin, KTMMOB’ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından Meclis Komitesi dahil gerçekleştirilen tüm toplantılarda detaylı şekilde aktarıldığı, ayrıca davet edilen toplantılarda Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin de görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada hükümete ve hükümete mensup milletvekillerine çağrıda bulunularak, yasa tasarısının toplumdaki gerilimi artırmadan derhal Meclis Komitesi’ne geri çekilmesi istendi. Sürecin; protokolün gerekliliği ve ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi başta olmak üzere, şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel esaslar temelinde tüm ilgili tarafların katkılarıyla yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kamu yararını öncelemeyen, toplumsal güveni zedeleyen ve stratejik altyapılar üzerinde soru işaretleri yaratan düzenlemelerin, topluma ait kurumların geleceğini riske atacağı ifade edilen açıklamada, yeterince anlaşılmadan yapılacak yasal düzenlemelerin ülkenin bağımsızlığı yerine bağımlılığı artıracağı görüşüne yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı23 Şubat 2026 Pazartesi 12:10
  • Ankette UBP'ye Şok... En Fazla 12 Milletvekili...23 Şubat 2026 Pazartesi 11:25
  • Bilgisayar Mühendisleri: “Dijital Egemenlik Risk Altında”23 Şubat 2026 Pazartesi 10:49
  • Kıbrıs Türk Kızılay’dan Ramazan boyunca “İftar Sofrası” dayanışması23 Şubat 2026 Pazartesi 09:04
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Şubat 2026 Pazartesi 09:02
  • Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı23 Şubat 2026 Pazartesi 09:01
  • Savaşan: “Parti içi demokrasi işliyor, kurultayın tekrarlanması söz konusu değil”22 Şubat 2026 Pazar 18:28
  • Ulaştırma Bakanlığı: Fiber optikte 8 başlıkta uzlaşı sağlandı, görüşmeler devam edecek22 Şubat 2026 Pazar 17:54
  • KTÖS, Fiber Optik Yasa Tasarısı'na karşı yarın iki okulda grev yapacağını açıkladı22 Şubat 2026 Pazar 17:53
  • Meclis "Fiber Optik Protokolü" için yeniden toplanacak22 Şubat 2026 Pazar 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti