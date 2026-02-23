Hükümete “Toplumdan ve Kamudan Yana Olun” Çağrısı

Telekomünikasyon altyapısının, bir ülkenin dijital egemenliği ve kamusal hizmet kapasitesi açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulanarak, bu ölçekteki bir düzenlemenin toplumsal mutabakat sağlanmadan hayata geçirilmesinin kabul edilemez olduğu belir

Yapılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısının mevcut haliyle kamu yararını açık ve net biçimde güvence altına almadığı; denetim, yetki ve sorumluluk alanları ile uzun vadeli kamusal çıkarlar açısından ciddi belirsizlikler içerdiği ifade edildi.

Tasarıya ilişkin teknik değerlendirmelerin, KTMMOB’ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından Meclis Komitesi dahil gerçekleştirilen tüm toplantılarda detaylı şekilde aktarıldığı, ayrıca davet edilen toplantılarda Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin de görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada hükümete ve hükümete mensup milletvekillerine çağrıda bulunularak, yasa tasarısının toplumdaki gerilimi artırmadan derhal Meclis Komitesi’ne geri çekilmesi istendi. Sürecin; protokolün gerekliliği ve ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi başta olmak üzere, şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel esaslar temelinde tüm ilgili tarafların katkılarıyla yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kamu yararını öncelemeyen, toplumsal güveni zedeleyen ve stratejik altyapılar üzerinde soru işaretleri yaratan düzenlemelerin, topluma ait kurumların geleceğini riske atacağı ifade edilen açıklamada, yeterince anlaşılmadan yapılacak yasal düzenlemelerin ülkenin bağımsızlığı yerine bağımlılığı artıracağı görüşüne yer verildi.