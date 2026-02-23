  • BIST 12433.5
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis girişinde oluşturulan polis barikatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sıla Usar İncirli'den Meclis Girişi Tepkisi

İncirli, herhangi bir gereklilik bulunmadığınısöyleyerek, Meclis girişine polis barikatı kurulmasını eleştirdi. Barikat nedeniyle milletvekillerinin dahi bir süre Meclis binasına girişte sorun yaşadığını ifade eden İncirli, yaşananların toplumsal gerilimi artırdığını belirtti.

Sorunların akıl ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, uygulamanın demokratik anlayışla bağdaşmadığını dile getirdi. Açıklamasında, “Toplumu germek ve kaos yaratmak yerine uzlaşı sağlanmalıdır. Demokrasi bu değildir” ifadelerine yer verdi.

İncirli ayrıca, Meclis’in toplumun iradesini temsil ettiğini belirterek, kapıların halka kapatılamayacağını söyledi.

