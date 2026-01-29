LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisi’ne Güneş Enerjisi Sistemi kurma çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’ne güneş enerjisi paneli kurma çalışmaları devam ediyor. Avrupa Birliği mali desteği ile BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü proje tamamlandığında, 840 kW kapasiteli güneş enerjisi sisteminin arıtma tesisine entegrasyonu Lefkoşa’nın hem güneyine hem de kuzeyine hizmet veren tesisin mali ve çevresel sürdürülebilirliğine önemli bir katkı teşkil edecek.



Haspolat Atık Su Tesisi’nin %20 elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanacak

Yıllık karbon emisyonunun 830 ton azaltılmasını öngören proje ile tesisin yaklaşık %20 elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanacak, böylece LTB açısından çalıştırılma maliyeti düşecek.



Yerel yönetimler adına örnek olan proje Mayıs ayında tamamlanacak

Yenilenebilir enerji alanında adanın kuzeyinde en büyük kamu yatırımlarından birisi olan proje sürdürülebilirlik, yeşil enerji kullanımı ve mali verimlilik açısından örnek oluşturacak. 2025 yılı Kasım ayında başlanan ve 2026 Mayıs ayında tamamlanması hedeflenen projede şu anda panellerin monte işlemi sürüyor.



Göçmen kuşlar için bir durak noktası olmaya devam edecek

Eski arıtma tesisi bünyesinde oluşturulan lagünler, yeni arıtma tesisinden verilen arıtılmış suyun yardımıyla ülkemizi ziyaret eden göçmen kuşlar için önemli bir habitat olma özelliğini koruyor. Güneş enerjisi projesinin tasarımı ve uygulamasında da lagünlerin korunması esas alındı.



Harmancı: “Proje iki toplumlu olmasından dolayı iki taraf arasında güvene dair iş birliklerinin somutlaştırılarak devam etmesinin önemi gibi çok değerli bir mesaj veriyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu proje kamusal anlamda gerçekleştirilen en önemli güneş enerji kurulumlarından bir tanesidir. Projenin hayata geçirilmesi için çok ciddi efor sarf edildi çünkü tesisin özellikleri ve iki toplumlu idare edilmesinden ötürü oldukça hassas dengelere sahipti. Dünyamızda ve bölgemizde yaşadığımız süreçler güvensizliğin tavan yaptığı süreçlerdir ve bu noktada, Kıbrıs’taki iki toplum arasında güvene dair iş birliklerinin somutlaştırılarak devam etmesi gibi önemli bir mesaj da taşımaktadır.” dedi.