Genel Kurul duyurusu

AGORA CİMNASTİK İHTİSAS SPOR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Agora Cimnastik İhtisas Spor Derneği Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 Salı günü saat 18:00’de Agora Restaurant’ta yapılacaktır.
GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
2. Başkanlık divanının oluşması
3. Faaliyet raporunun okunması
4. 2025 mali raporunun okunup aklanması
5. Başkan adayının seçimi
6. Yönetim Kurulu ve Organlarının seçimi
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapanış
