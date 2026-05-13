Mağusa Devlet Hastanesi'nde ilk anjiyo yapıldı

Mağusa Devlet Hastanesi bünyesinde anjiyo hizmetinin resmen başlamasıyla birlikte Mağusa ve İskele bölgesi için sağlık alanında tarihi bir adım atıldı.
Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ilk anjiyo işlemini yerinde takip eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin hayata geçtiğini belirterek, merkezin özellikle acil vakalarda hayat kurtarıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

Dinçyürek, zamanın kritik önem taşıdığı kalp rahatsızlıklarında artık bölge halkının Lefkoşa’ya sevk edilmeden müdahale alabileceğini vurgulayarak, “Bu merkez, insanımızı hayatta tutmak için çok önemli bir adımdır” dedi.

Yeni merkezin yalnızca acil durumlarda değil, rutin ve tanısal amaçlı anjiyolarda da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluğun da bu sayede azalacağını kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarına dikkat çeken Dinçyürek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının emeğine de vurgu yapan Dinçyürek, “Bu gördüğünüz ekip, bu çalışmanın sadece bir parçasıdır. Bu noktaya gelinmesinde çok büyük emek ve katkı vardır” ifadelerini kullandı.

Hastanede yalnızca anjiyo merkezinin kurulmadığını belirten Dinçyürek, kalp damar ameliyathanesinin de hazırlandığını, gerekli ekiplerin oluşturulduğunu ve tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Dinçyürek, çok yakında kalp damar cerrahisi ameliyatlarının da Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilk anjiyoyu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alptekin Özkoç ise “İlk koroner anjiyografimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün bölge için tarihi bir gün” dedi. Uzun süredir gündemde olan projenin nihayet tamamlandığını ifade eden Özkoç, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da anjiyografi hizmetinin devreye girmesiyle hastanenin üçüncü basamak sağlık hizmeti verme noktasına çok yaklaştığını söyledi.

Göreve geldiğinde hastanedeki hekim sayısının yaklaşık 43 olduğunu belirten Kalfaoğlu, son iki buçuk yılda bu sayının iki katına çıkarak 85’e ulaştığını açıkladı. Branş sayısının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Kalfaoğlu, “Artık hemen hemen tüm branşlarda Mağusa Devlet Hastanesi’nde hizmet verilmektedir. Sevklerimiz de çok özel durumlar dışında ciddi şekilde azaltılmıştır” dedi.

Kalfaoğlu, özellikle son iki yıllık süreçte Sağlık Bakanlığı’nın cihaz alımları konusunda büyük destek verdiğini belirterek, elde edilen başarının sağlık çalışanlarıyla birlikte ortak bir başarı olduğunu vurguladı.

