Bağırsak sağlığı için beş öneri

O nedenle zararlı gıdaları tat olarak eşdeğeri daha sağlıklı gıdalarla değiştirmek akıllıca.

Böylece sindirim sitemimizde yaşayıp sindirimden bağışıklığa, ruh halinden uykuya kadar her şeyi etkileyen trilyonlarca küçük organizmadan oluşan bağırsak mikrobiyomu korunabilir.

Bağırsak miyomunda yaşayan organizmaları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemek.

BBC’nin bağırsak sağlığını korumak için verdiği beş öneri şöyle:

Cips yerine patlamış mısır: Mısır hem bir tahıl hem de lifli bir gıda olduğu için bağırsaktaki iyi bakterileri besler. En önemlisi işlenmiş bir ürün değildir. Fakat çok yağlı ve tuzlu olmamasına dikkat edilmeli.

Tatlı yerine meyve kurusu: Kuru kayısı, kuru üzüm veya hurma, lif, vitamin ve doğal şeker bakımından zengin. Enerji seviyenizi yükseltir.

Makarna sosuna kıyma yerine mercimek veya nohut: Bakliyat, bağırsak mikroplarınız için besin görevi gören prebiyotik liflerle dolu.

Aromalı yerine sade kuruyemiş: Aromalı (kaplanmış) kuruyemişler genellikle tuz ve şekerle dolu. Sade kuruyemişlerse bağırsaklarınız için sağlıklı yağ ve lifleri sağlar.

Dondurma yerine dondurulmuş meyve ve kefir: Dondurmadan vazgeçmek zor olsa da kefir ve dondurulmuş meyveler size doğal tatlılık, antioksidanlar ve mikrobiyomunuzun gelişmesine yardımcı olabilecek canlı kültürler sağlar.

Elbette bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için kombuça içmek ya da kimçi veya lahana turşusu gibi fermente gıdalar tüketmek gibi başvurabileceğiniz pek çok başka yol var ancak buna o kadar da odaklanmanız gerekmez.

Bağırsak ve genel sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şey, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin tam-gıdaları tüketmek.

Takviyeler ve probiyotik alsanız bile bu beslenme tercihlerine uymalısınız.