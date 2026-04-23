Şenkul, kent genelinde devam eden projeleri paylaştı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kent genelinde devam eden projeleri paylaşarak çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü duyurdu.
Şenkul, kent genelinde devam eden projeleri paylaştı

Ramadan Cemil Meydanı’nda zemin düzenlemeleri genişletilirken, kısa süre içinde kafe alanlarının yeniden hizmete açılması hedefleniyor. Mayıs sonuna kadar su oyunları ve havuz sistemlerinin de aktif hale gelmesi planlanıyor.

Kale arkası bölgesinde yol ve otopark çalışmaları devam ederken, Kordonboyu’nda yıpranan çocuk parkı yenileniyor. Kent Evi projesinde ise altyapı ve çevre düzenlemeleri sürerken açılış için Haziran ayı işaret ediliyor.

Barış Parkı’nda lunapark hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelirken, hedef 19 Mayıs’ta açılış yapmak. Girne/Çatalköy yolunda aydınlatma ve kaldırım çalışmaları sürerken, bayrama kadar yolun ışıl ışıl olması planlanıyor.

Ayrıca askeri lojman projesi ve belediyenin konuk evi olarak hizmet verecek otelin de Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Şenkul’un paylaşımı şöyle;

“İyi akşamlar Girne.
Kentimizde an itibarıyla yapılan belli başlı işleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ramadan Cemil Meydanı:
Zemin döşeme çalışmaları yarın itibarıyla meydanın kuzey bölümünde de start alıyor ve hedefimiz 10 -12 gün içerisinde o bölümü bitirerek oradaki cafelerin yeniden hizmet vermeye başlamasıdır.
Su oyunları, fıskiyeler ve küreli havuzu en geç mayıs sonunda aktif etmeyi planlıyoruz.

Kale Arkası:
Kale arkasında sıra yol ve otopark bölümüne geldi, aydınlatma altyapısı bitti, sırada projektör kulelerinin montajına geliyor.

Kordonboyu:
Pazartesi itibarıyla sürekli kullanılan ve kıştaki fırtınaların da etkisiyle yıpranan çocuk parkımızın yenilenme çalışmalarına başlıyoruz.

Kent evi:
Kent evinde su ve elektrik altyapılarıyla birlikte yürüyüş yolları ve otopark düzenlemesine başladık, hedefimiz Haziran ayında açılış.

Barış Parkı:
Barış parkında yapılan düzenlemeler hızla ilerliyor, açılacak lunapark için altyapılar hazır, hedefimiz 19 mayısta Barış Lunaparkı açmak.

Girne/Çatalköy Yolu:
Aydınlatma çalışmalarına devam ediyoruz, kaldırım çalışmaları da başladı.
Hedefimiz bayrama yolumuzun ışıl ışıl girmesi.

Askeri Lojmanlar:
Askeri lojman projemiz tüm hızıyla devam ediyor, hedefimiz 30 adet lojmanımızı haziran ayı içerisinde askerimize teslim etmek.

Girne Belediyesi Konuk Evi:
Hem belediyemizin yurtdışından gelen konuklarına hem de Girne Antik Limanda kalmak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek 8 Odalı bir oteli kiraladık ve yenileme çalışmalarına başladık.
Hedefimiz haziranda ilk konuklarımızı ağırlamak.

Az laf çok iş…

