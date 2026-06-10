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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündemindeki yasa tasarısını görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplanarak, gündemindeki yasa tasarısını görüştü.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündemindeki yasa tasarısını görüştü

UBP Milletvekili, Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında saat 10.30’da toplanan komite, “Özel Bakım Merkezleri İle Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı’nı (İVEDİ)" ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, komitenin yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

Toplantıya davetli olarak Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil katıldı.

Toplantıya ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

 

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