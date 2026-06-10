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Hafta Boyunca Sıcak ve Nemli Hava Etkili Olacak

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 35 derece dolaylarında olacağını, yarın ve Cuma günü ise sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Hafta Boyunca Sıcak ve Nemli Hava Etkili Olacak

Daireden verilen bilgiye göre, 11 – 17 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Cuma açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35 , sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri yer yer kuvvetli esecek.

 

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