  • BIST 13640.99
  • Altın 6032.23
  • Dolar 46.1532
  • Euro 53.3122
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri” düzenledi

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri” düzenledi.
KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri” düzenledi

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, YBEM’in bu dönemki ilk etkinliği olan “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri”nde insan kaynaklarının dönüşümü ve geleceği ele alındı.

Farklı sektörlerin katılımıyla düzenlenen seminer, BLUFORES İnsan Kaynakları Direktörleri Ahmet Türkdoğan ve İlkin Çelikli tarafından sunuldu. Oturumlarda, insan kaynakları yönetiminin sanayi devrimiyle başlayan tarihsel gelişimi, günümüze kadar geçirdiği dönüşüm süreci, sektörde öne çıkan güncel eğilimler ile teknoloji ve dijitalleşmenin şirketlere ve insan kaynakları süreçlerine sağladığı katkılar değerlendirildi.

Program kapsamında; aday takip sistemleri, işe alım süreçleri, sağlıklı işten çıkarma uygulamaları, performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile dünyadaki ve ülkedeki örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Yaklaşık üç saat süren seminerde katılımcılar da sorular yöneltti ve deneyimlerini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Savcılık F.Ü.'nün sağlık raporuna itiraz etti: Sonraki duruşmada doktor dinlenecek11 Haziran 2026 Perşembe 10:31
  • Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nda 200 Gün” toplantısı -CANLI YAYIN11 Haziran 2026 Perşembe 09:52
  • Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi11 Haziran 2026 Perşembe 09:51
  • Erdoğan KKTC'ye geliyor10 Haziran 2026 Çarşamba 17:10
  • Erdoğan'dan net Kıbrıs mesajı: Cevabımız çok sert olur10 Haziran 2026 Çarşamba 17:07
  • KIB-TEK İskele Bölge Amirliği Hizmet Binası’nın yapımı için sözleşme imzalandı10 Haziran 2026 Çarşamba 17:03
  • İncirli: Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak10 Haziran 2026 Çarşamba 17:01
  • Üstel’den Erdoğan’a Teşekkür: “Kıbrıs Türk Halkının Haklarından Vazgeçilmeyecek”10 Haziran 2026 Çarşamba 17:00
  • Hafta Boyunca Sıcak ve Nemli Hava Etkili Olacak10 Haziran 2026 Çarşamba 16:56
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündemindeki yasa tasarısını görüştü10 Haziran 2026 Çarşamba 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti