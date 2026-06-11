Savcılık F.Ü.'nün sağlık raporuna itiraz etti: Sonraki duruşmada doktor dinlenecek

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı F.Ü.’nün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası 15 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Sanık F.Ü. ameliyat olmasından kaynaklı raporlu olduğu gerekçesiyle bugünkü duruşmaya katılmadı. Dava, ilgili doktorun sanığın sağlık durumu hakkında bilgi vermesi için pazartesi gününe tehir edildi.



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Mahkemede söz alan Avukat Doğa Zeki, sanık F.Ü’nün, ameliyat olduğunu, üç ay mazeretli olacak şekilde raporu bulunduğunu bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise rapora itiraz etti. “Raporu şimdi aldım” diyen İldeniz, böyle bir durumun önceden haber verilmesi gerektiğini söyledi. Ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından yeniden söz alan Kıdemli Savcı İldeniz, raporun 3 Haziran’da tanzim edildiğine dikkat çekerek, duruşma gününe kadar geçen 7 günlük sürede raporun kendisine sunulmadığını ve sanığın duruşmada hazır olamayacağını öğrenemediğini belirtti.

Tıp uzmanı olmadığını ifade eden İldeniz, raporun sunumu için duruşma günü verilmesini talep etti.

Yargıç, sanığın sağlık durumunu ilgili doktordan dinlemek üzere davayı 15 Haziran Pazartesi gününe erteledi.