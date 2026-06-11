Bir ilk: Akdeniz'de dev beyaz köpek balığı fotoğraflandı

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Healthy Seas Vakfı’nın Ghost Diving ve Sualtı Alanları Belgeleme Derneği (SDSS) hayalet ağ temizleme operasyonu düzenledi.
Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip, yoğun balıkçılık yapılan Sicilya Boğazı’ndaki batıktaki hayalet ağları temizledi. Bu sırada daha önce hiç görüntülenmemiş beyaz köpek balığı fotoğraflandı.
Akdeniz’de yaşayan dev beyaz köpek balıkları daha önce denizde bulunan ölü örneklerinden biliniyordu.
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