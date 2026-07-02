  • BIST 14447.19
  • Altın 6115.89
  • Dolar 46.6906
  • Euro 53.4415
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

“Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”

» »
Hande Tibuk, Nevşin Mengü’ye Konuk Oldu: Merit’ten Yasa Dışı Bahis Ağlarına Karşı Küresel Mücadele
“Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, gazeteci Nevşin Mengü’nün yayınına konuk olarak Merit markasının adını izinsiz kullanan yasa dışı bahis ağlarına karşı yürütülen kapsamlı hukuk mücadelesini anlattı.

Yayında, Merit markasının özellikle yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çeken Tibuk, Merit’in hiçbir şekilde online bahis veya kumar faaliyeti bulunmadığını vurguladı. Tibuk, “Bizim online hiçbir faaliyetimiz yok. Merit adındaki hiçbir şey bize ait değil. Bunlar dolandırıcı” sözleriyle kamuoyuna açık bir uyarıda bulundu.

Hande Tibuk, Merit markasının ilk kez 2016 yılında “Merit Royal Bet” benzeri alan adlarıyla izinsiz kullanılmaya başlandığını belirtti. Bu sitelerin kapatılmasına rağmen, aynı yapıların farklı uzantılar ve yeni alan adlarıyla yeniden ortaya çıktığını ifade eden Tibuk, mücadelenin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, uluslararası boyutta sürdüğünü söyledi.

Tibuk, yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde de hukuki süreçler yürüttüklerini, avukatlar ve özel araştırmacılarla çalıştıklarını belirtti. Elde edilen bilgilerin Türkiye’deki savcılık makamlarıyla paylaşıldığını aktaran Tibuk, bu yapıların uluslararası organize bir ağ gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

Yayında dikkat çeken en önemli açıklamalardan biri ise Merit markasını ve logosunu izinsiz kullanan dijital varlıklara karşı elde edilen sonuçlar oldu. Tibuk, bugüne kadar 384 sosyal medya hesabı ve alan adının kapattırıldığını, ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO nezdinde yapılan başvurular sonucunda 104 alan adının Merit’e devredildiğini açıkladı.

Tibuk, kamuoyunda gündeme gelen bazı alan adlarının da bu hukuki süreçler sonucunda Merit tarafından devralındığını ve artık kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Hande Tibuk, yasa dışı bahis ağlarının kendilerini meşru göstermek için spor kulüpleri ve tanınmış isimler üzerinden görünürlük kazanmaya çalıştığını da dile getirdi.

Bu yapıların spor sponsorlukları aracılığıyla kendilerine yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştığını belirten Tibuk, buna karşı da hukuki girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Tibuk, bazı spor kulüplerine ve organizasyonlara ihtar gönderildiğini, yapılan iş birliklerinin sonlandırıldığını belirtti. Monaco Basket dahil olmak üzere birçok örnekte bu görünürlüğün engellendiğini aktaran Tibuk, yasa dışı bahis ağlarının spor üzerinden kendilerini aklamaya çalıştığını ifade etti.

Merit markasının yıllardır büyük bir emekle inşa edildiğini vurgulayan Tibuk, markanın sadece ticari bir değer değil, aynı zamanda güven anlamına geldiğini söyledi. Tibuk, Merit tesislerinde yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığını hatırlatarak, “Bu marka, çalışanlarımızın emeğiyle bugünlere geldi. Paradan çok verilen emeği koruyoruz” dedi.

Nevşin Mengü ise yayında yasa dışı bahis meselesinin artık yalnızca bir marka ihlali olmaktan çıktığını, ciddi bir toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti.

Mengü, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların kolay kazanç umuduyla bu yapılara yöneldiğine ve büyük mağduriyetler yaşandığına dikkat çekti.

Hande Tibuk da bu değerlendirmeye katılarak yasa dışı bahis sitelerinde insanların önce kazandırılıp daha sonra paralarını çekmelerine izin verilmediğine dair çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyledi. Tibuk, bu meselenin hem hukuki hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de son dönemde yasa dışı bahisle mücadeleye daha fazla önem verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Tibuk, hükümetin bu konuda atabileceği yeni adımlar bulunduğunu söyledi.

Yasal bahis platformlarının vergi ve mevzuat yükümlülükleri nedeniyle yasa dışı yapılarla rekabet etmekte zorlandığını belirten Tibuk, konunun bütüncül bir mücadele anlayışıyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Hande Tibuk, Merit Grubu olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Merit olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu ciddi bir yara; inşallah bir şekilde kapanır” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  •   Meritta Bayramda 7 Deniz Kaplumbağasını Mavi Sulara Kavuşturdu01 Haziran 2026 Pazartesi 11:55
  • Tabipler Birliği: Kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanması denetlenmeli01 Haziran 2026 Pazartesi 10:16
  • Guinness rekoru kırdı: Dünyanın en büyük duvar resmi28 Mayıs 2026 Perşembe 17:39
  • Kötüyü düşünmeyi bırakmak için üç soru28 Mayıs 2026 Perşembe 17:12
  • Melatonin: "Doğal uyku hormonundan" risk faktörüne28 Mayıs 2026 Perşembe 14:04
  • Yedi soruda sigarayı bırakmanın etkileri28 Mayıs 2026 Perşembe 12:01
  • Engelliler Dayanışma Derneği’nden 170 çocuğa bayramlık kıyafet desteği27 Mayıs 2026 Çarşamba 13:12
  • Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar İskele’de hayat buldu21 Mayıs 2026 Perşembe 14:33
  • Kıbrıs Türk toplumunda Koyun ve Keçi Sektörünün Geliştirilmesi: Genetik Islahtan Çiftlik Kârlılığına21 Mayıs 2026 Perşembe 11:01
  • Kurban Bayramı Sofralarında Sağlık Alarmı: Yanlış Pişirme ve Saklama Yöntemlerine Dikkat21 Mayıs 2026 Perşembe 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti