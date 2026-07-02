“Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, gazeteci Nevşin Mengü’nün yayınına konuk olarak Merit markasının adını izinsiz kullanan yasa dışı bahis ağlarına karşı yürütülen kapsamlı hukuk mücadelesini anlattı.

Yayında, Merit markasının özellikle yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çeken Tibuk, Merit’in hiçbir şekilde online bahis veya kumar faaliyeti bulunmadığını vurguladı. Tibuk, “Bizim online hiçbir faaliyetimiz yok. Merit adındaki hiçbir şey bize ait değil. Bunlar dolandırıcı” sözleriyle kamuoyuna açık bir uyarıda bulundu.

Hande Tibuk, Merit markasının ilk kez 2016 yılında “Merit Royal Bet” benzeri alan adlarıyla izinsiz kullanılmaya başlandığını belirtti. Bu sitelerin kapatılmasına rağmen, aynı yapıların farklı uzantılar ve yeni alan adlarıyla yeniden ortaya çıktığını ifade eden Tibuk, mücadelenin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, uluslararası boyutta sürdüğünü söyledi.

Tibuk, yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde de hukuki süreçler yürüttüklerini, avukatlar ve özel araştırmacılarla çalıştıklarını belirtti. Elde edilen bilgilerin Türkiye’deki savcılık makamlarıyla paylaşıldığını aktaran Tibuk, bu yapıların uluslararası organize bir ağ gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

Yayında dikkat çeken en önemli açıklamalardan biri ise Merit markasını ve logosunu izinsiz kullanan dijital varlıklara karşı elde edilen sonuçlar oldu. Tibuk, bugüne kadar 384 sosyal medya hesabı ve alan adının kapattırıldığını, ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO nezdinde yapılan başvurular sonucunda 104 alan adının Merit’e devredildiğini açıkladı.

Tibuk, kamuoyunda gündeme gelen bazı alan adlarının da bu hukuki süreçler sonucunda Merit tarafından devralındığını ve artık kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Hande Tibuk, yasa dışı bahis ağlarının kendilerini meşru göstermek için spor kulüpleri ve tanınmış isimler üzerinden görünürlük kazanmaya çalıştığını da dile getirdi.

Bu yapıların spor sponsorlukları aracılığıyla kendilerine yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştığını belirten Tibuk, buna karşı da hukuki girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Tibuk, bazı spor kulüplerine ve organizasyonlara ihtar gönderildiğini, yapılan iş birliklerinin sonlandırıldığını belirtti. Monaco Basket dahil olmak üzere birçok örnekte bu görünürlüğün engellendiğini aktaran Tibuk, yasa dışı bahis ağlarının spor üzerinden kendilerini aklamaya çalıştığını ifade etti.

Merit markasının yıllardır büyük bir emekle inşa edildiğini vurgulayan Tibuk, markanın sadece ticari bir değer değil, aynı zamanda güven anlamına geldiğini söyledi. Tibuk, Merit tesislerinde yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığını hatırlatarak, “Bu marka, çalışanlarımızın emeğiyle bugünlere geldi. Paradan çok verilen emeği koruyoruz” dedi.

Nevşin Mengü ise yayında yasa dışı bahis meselesinin artık yalnızca bir marka ihlali olmaktan çıktığını, ciddi bir toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti.

Mengü, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların kolay kazanç umuduyla bu yapılara yöneldiğine ve büyük mağduriyetler yaşandığına dikkat çekti.

Hande Tibuk da bu değerlendirmeye katılarak yasa dışı bahis sitelerinde insanların önce kazandırılıp daha sonra paralarını çekmelerine izin verilmediğine dair çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyledi. Tibuk, bu meselenin hem hukuki hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de son dönemde yasa dışı bahisle mücadeleye daha fazla önem verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Tibuk, hükümetin bu konuda atabileceği yeni adımlar bulunduğunu söyledi.

Yasal bahis platformlarının vergi ve mevzuat yükümlülükleri nedeniyle yasa dışı yapılarla rekabet etmekte zorlandığını belirten Tibuk, konunun bütüncül bir mücadele anlayışıyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Hande Tibuk, Merit Grubu olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Merit olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu ciddi bir yara; inşallah bir şekilde kapanır” ifadelerini kullandı.