  • BIST 13668.18
  • Altın 6239.08
  • Dolar 47.5417
  • Euro 54.7792
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Avrupa'nın en iyi 12 çıplaklar plajı

» »
CNN dünyadaki en iyi çıplaklar plajı derlemesini “Soyunmaya cesaret edin” başlığıyla duyurdu.
Avrupa'nın en iyi 12 çıplaklar plajı

CNN’in haberine göre çıplak insan figürü 2 bin yıldan fazladır ressam ve heykeltıraşların en sevdiği konulardan biri…

Son dönemde de çıplaklık Avrupa’da giderek daha farklı etkinliklerde kullanılıyor. Örneğin 2025’te Almanya’daki Baden-Württemberg Tarih Evi müzesi, iki adet sergiyi tamamen ‘çıplak izleme’ etkinliği düzenledi. Biletlerin hepsi satıldı.

Bu yıl hazirandaysa Fransa’nın Gironde bölgesindeki golf sahasında ilk ‘Dünya Naturist Golf Şampiyonası’ düzenlendi.

ABD’li haber kanalı da bu olaylardan etkilenmiş olacak ki çıplak deniz kenarında takılmanın yasal olduğu plajlar arasından en iyilerini seçmiş…

Listeye göre Avrupa’da bulunan en iyi 12 çıplaklar plajı şunlar:

  • Litvanya: Nida çıplajlar plajı
  • Hırvatistan: Nugal plajı
  • Britanya: Studland Bay plajı
  • Almanya: Buhne 16 plajı
  • Yunanistan: Kırmızı plaj
  • İsveç: Agesta plajı
  • Hollanda: Callantsoog plajı
  • İspanya: Cavallet plajı
  • France: Cap d’Agde plajı
  • İtalya: Is Benas plajı
  • İspanya: Maspalomas
  • Letonya: Vecaki plajı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin düzenlediği Surlariçi Çocuk Festivali,  çocukların neşesiyle renklendi17 Temmuz 2026 Cuma 13:35
  • Bitter çikolata sağlıklı mı? Faydaları ve riskleri neler ve ne kadar tüketilmeli?13 Temmuz 2026 Pazartesi 10:05
  • Kabızlığa iyi gelebilecek altı besin ve takviye13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:04
  • Çocuklarda Yaz Hastalıklarına Dikkat!13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:55
  • Yangın söndürme helikopteri teslim edildi10 Temmuz 2026 Cuma 12:44
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 8. yaşını kutladı10 Temmuz 2026 Cuma 11:28
  • “Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”02 Temmuz 2026 Perşembe 11:03
  • Yeşil Barış Hareketi bölgesel sivil toplum buluşmalarını tamamladı30 Haziran 2026 Salı 17:38
  • Haftalık gıda denetimleri...Yerli ve ithal ürünlerin tümü temiz26 Haziran 2026 Cuma 17:16
  • Merit Otellerine ödül yağdı: Merit Otelleri, 2025'te 8 uluslararası ödüle layık görüldü17 Haziran 2026 Çarşamba 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti