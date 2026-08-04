Avrupa'nın en iyi 12 çıplaklar plajı

CNN’in haberine göre çıplak insan figürü 2 bin yıldan fazladır ressam ve heykeltıraşların en sevdiği konulardan biri…

Son dönemde de çıplaklık Avrupa’da giderek daha farklı etkinliklerde kullanılıyor. Örneğin 2025’te Almanya’daki Baden-Württemberg Tarih Evi müzesi, iki adet sergiyi tamamen ‘çıplak izleme’ etkinliği düzenledi. Biletlerin hepsi satıldı.

Bu yıl hazirandaysa Fransa’nın Gironde bölgesindeki golf sahasında ilk ‘Dünya Naturist Golf Şampiyonası’ düzenlendi.

ABD’li haber kanalı da bu olaylardan etkilenmiş olacak ki çıplak deniz kenarında takılmanın yasal olduğu plajlar arasından en iyilerini seçmiş…

Listeye göre Avrupa’da bulunan en iyi 12 çıplaklar plajı şunlar: