Avrupa'nın en iyi 12 çıplaklar plajı

CNN’in haberine göre çıplak insan figürü 2 bin yıldan fazladır ressam ve heykeltıraşların en sevdiği konulardan biri…
Son dönemde de çıplaklık Avrupa’da giderek daha farklı etkinliklerde kullanılıyor. Örneğin 2025’te Almanya’daki Baden-Württemberg Tarih Evi müzesi, iki adet sergiyi tamamen ‘çıplak izleme’ etkinliği düzenledi. Biletlerin hepsi satıldı.
Bu yıl hazirandaysa Fransa’nın Gironde bölgesindeki golf sahasında ilk ‘Dünya Naturist Golf Şampiyonası’ düzenlendi.
ABD’li haber kanalı da bu olaylardan etkilenmiş olacak ki çıplak deniz kenarında takılmanın yasal olduğu plajlar arasından en iyilerini seçmiş…
Listeye göre Avrupa’da bulunan en iyi 12 çıplaklar plajı şunlar:
- Litvanya: Nida çıplajlar plajı
- Hırvatistan: Nugal plajı
- Britanya: Studland Bay plajı
- Almanya: Buhne 16 plajı
- Yunanistan: Kırmızı plaj
- İsveç: Agesta plajı
- Hollanda: Callantsoog plajı
- İspanya: Cavallet plajı
- France: Cap d’Agde plajı
- İtalya: Is Benas plajı
- İspanya: Maspalomas
- Letonya: Vecaki plajı
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