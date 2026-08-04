Tatlısu’da Ilgın Sokak’taki asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, altyapısı daha önce belediye ekiplerince tamamlanan Ilgın Sokak, asfaltlama çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, belediyenin yol yatırımlarında asfaltlama çalışmalarının yanı sıra altyapıya da önem verdiğini belirterek, Ilgın Sokak’ın altyapısının belediye tarafından yapıldığını, asfaltlama işleminin de tamamlandığını ifade etti.

Orçan, beldede asfalt bulunmayan yerleşim yollarının asfaltlanması amacıyla ihale sürecinin başlatıldığını da kaydetti.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen yolların etaplar halinde asfaltlanacağını belirten Orçan, hedeflerinin vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bir yol ağı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Asfalt bulunmayan yerleşim yollarının da tamamlanacağını belirten Orçan, belediyenin yol ve altyapı yatırımlarını sürdüreceğini kaydetti.