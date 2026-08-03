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YDP yerel seçimlerde 4 bölgede destekleyecekleri adayları açıkladı

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Arıklı: Yerel seçimlerde 4 bölgede adaylara destek planlıyoruz; nihai karar Parti Meclisi'nde
YDP yerel seçimlerde 4 bölgede destekleyecekleri adayları açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'a yaptığı açıklamalarda yerel seçimler, olası koalisyon senaryoları, bakanlık çalışmaları, trafik güvenliği, 5G süreci ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARIKLI, YDP'NİN DESTEKLEYECEĞİ ADAYLARI AÇIKLADI

Arıklı, yerel seçimlerde Değirmenlik'te Ali Karavezirler'i, İskele'de Hasan Sadıkoğlu'nu, Yeniboğaziçi'nde Ali Bakır'ı desteklemeyi planladıklarını söyledi. Lefke'de ise Demokrat Parti (DP) ile birlikte bağımsız aday Nazım Ced'e destek vermeyi düşündüklerini belirtti.

Destek kararlarının henüz kesinleşmediğini vurgulayan Arıklı, "Muhtemelen bu adayları destekleyeceğiz. Nihai kararlarımızı Parti Meclisimizde alacağız." dedi.

YDP'nin yerel seçimlerde destekleyeceği adayların, Parti Meclisi'nin onayının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

"YDP KİLİT PARTİ KONUMUNDA"

Arıklı, YDP'nin seçimlerde kilit parti konumunda olduğunu savunarak, hiçbir partinin tek başına hükümet kurmasının mümkün olmadığını söyledi.

Anketlerin bu tabloyu ortaya koyduğunu öne süren Arıklı, "YDP kimi isterse o iktidar olacak." ifadelerini kullandı. Tek başına hükümet söylemlerinin ise seçim propagandasından ibaret olduğunu savundu.

Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının YDP açısından zorluk yaratacağını belirten Arıklı, partinin her bölgede kendi adayıyla yarışma hedefinden bazı yerlerde vazgeçebileceğini ifade etti.

"ÖNCELİK MEVCUT HÜKÜMETİN DEVAMI"

Seçim sonrası koalisyon ihtimallerine de değinen Arıklı, öncelikli tercihlerinin mevcut hükümetin devam etmesi olduğunu söyledi.

Hükümetin zaman zaman tartışmalar yaşasa da birçok icraata imza attığını savunan Arıklı, istikrar sayesinde hizmet üretilebildiğini belirtti.

Mevcut hükümetin devam etmesinin mümkün olmaması halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) de kapıları kapatmadıklarını ifade eden Arıklı, CTP'den teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi.

"15 KASIM'DA 5G'YE GEÇİYORUZ"

Bakanlık çalışmaları hakkında da bilgi veren Arıklı, Değirmenlik-Acapulco, İskele-Boğaz ve Tepebaşı-Geçitköy yollarını öncelikli projeler olarak gördüklerini belirtti.

5G teknolojisine 15 Kasım'da geçileceğini açıklayan Arıklı, normal şartlarda 2027 sonunda tamamlanması öngörülen sürecin öne çekildiğini söyledi.

5G'nin ilk etapta yoğun yerleşim bölgeleri ve ilçe merkezlerinde devreye alınacağını belirten Arıklı, yaklaşık bir yıl içinde adanın tamamına yayılmasının hedeflendiğini kaydetti.

ARIKLI, TRAFİK KAZALARINDA DÖRT TEMEL NEDENE DE İŞARET ETTİ

Trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, ölümlü trafik kazalarının geçmiş yıllara göre azaldığını savundu.

Bunun nedenleri arasında yapay zekâ destekli kameraların caydırıcılığı, ağırlaştırılan cezalar ve polisin yoğun denetimlerini gösteren Arıklı, kazaların temel nedenlerinin dikkatsiz araç kullanımı, alkollü sürüş, aşırı hız ve cep telefonu kullanımı olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında sürekli yolların ve devletin suçlanmasını doğru bulmadığını ifade eden Arıklı, kiralık araçlara yönelik uyarı levhaları ve bilgilendirici broşürler üzerinde çalıştıklarını, ayrıca kamera sorumluluğu ve takometre uygulamasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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