Uluçay, Gaziantep’te Gazimağusa’nın tanıtıldığı festivale katıldı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10. Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali”nin açılış programında yer aldı.

Gaziantep ile Gazimağusa arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü kapsamında Gaziantep’te bulunan Uluçay ve beraberindeki heyet, Festival Parkı’ndaki açılış töreninde Gazimağusa’yı temsil etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 62 hemşehri derneğinin yer aldığı festivalde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt Belediyeleri de stantlarıyla temsil ediliyor.

Gazimağusa Belediyesi standında, kentin kültürel kimliğini yansıtan geleneksel el ürünleri sergilenirken, ziyaretçilere Gazimağusa’nın tarihî dokusu, kültürel mirası ve turizm değerleri hakkında bilgi veriliyor.

-Uluçay

Festivalin açılış programına katılan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gaziantep ile Gazimağusa arasındaki kardeş şehir ilişkisine dikkat çekerek, iş birliğinin önemine işaret etti.

Uluçay, iki şehir arasındaki ilişkilerin kültür, sanat, turizm ve yerel yönetim alanlarında daha da güçleneceğini ifade etti.