  • BIST 13458.1
  • Altın 6174.48
  • Dolar 47.4686
  • Euro 54.7711
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Uluçay, Gaziantep’te Gazimağusa’nın tanıtıldığı festivale katıldı

» »
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gaziantep’te düzenlenen ve Gazimağusa’nın kültürel değerlerinin tanıtıldığı festivale katıldı.
Uluçay, Gaziantep’te Gazimağusa’nın tanıtıldığı festivale katıldı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10. Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali”nin açılış programında yer aldı.

Gaziantep ile Gazimağusa arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü kapsamında Gaziantep’te bulunan Uluçay ve beraberindeki heyet, Festival Parkı’ndaki açılış töreninde Gazimağusa’yı temsil etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 62 hemşehri derneğinin yer aldığı festivalde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt Belediyeleri de stantlarıyla temsil ediliyor.

Gazimağusa Belediyesi standında, kentin kültürel kimliğini yansıtan geleneksel el ürünleri sergilenirken, ziyaretçilere Gazimağusa’nın tarihî dokusu, kültürel mirası ve turizm değerleri hakkında bilgi veriliyor.

-Uluçay

Festivalin açılış programına katılan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gaziantep ile Gazimağusa arasındaki kardeş şehir ilişkisine dikkat çekerek, iş birliğinin önemine işaret etti.

Uluçay, iki şehir arasındaki ilişkilerin kültür, sanat, turizm ve yerel yönetim alanlarında daha da güçleneceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GÜÇ-SEN, Gazimağusa Limanı’nda iki saatlik uyarı grevi yaptı03 Temmuz 2026 Cuma 12:33
  • Turizm Polisi Uygulaması Gazimağusa’da da hayata geçirildi02 Temmuz 2026 Perşembe 08:21
  • Gazimağusa’da Sarhoş Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi28 Haziran 2026 Pazar 14:57
  • Gazimağusa'da Zehir ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı26 Haziran 2026 Cuma 13:01
  • Mağusa Salamis yolunda asfaltlama başladı18 Haziran 2026 Perşembe 12:46
  • Gazimağusa bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak14 Haziran 2026 Pazar 10:41
  • Gazimağusa’da Ani Ölüm07 Haziran 2026 Pazar 18:35
  • Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı01 Haziran 2026 Pazartesi 14:37
  • Gazimağusa’ta alkollü şahsın çıkardığı olayda apartman camları kırıldı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:44
  • Gazimağusa Karakol bölgesinde “GMB Biz” projesi haziran ayında hayata geçecek15 Mayıs 2026 Cuma 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti