Gazimağusa'da Zehir ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre operasyon, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Ev Değil Cephanelik ve Uyuşturucu Deposu
Zanlı A.G.'nin (E-40) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan detaylı aramada şu suç unsurları ele geçirilerek emare olarak alındı:
80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde,
30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde,
Üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi,
9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 2 adet canlı mermi.
Soruşturma Genişletiliyor: Operasyon kapsamında "Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlamalarıyla tutuklanan A.G. hakkında polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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