Turizm Polisi Uygulaması Gazimağusa’da da hayata geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından İskele, Lefkoşa ve Girne’de uygulamaya konulan Turizm Polisi hizmeti, bugün itibarıyla Gazimağusa’da da hayata geçirildi.

Güvenli turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen uygulama kapsamında, ülkeyi ziyaret eden turistler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İskele’deki Makenzi Plajı, Lefkoşa Surlariçi, Girne Antik Liman ve Gazimağusa Suriçi bölgelerinde görev yapan Turizm Polisleri hizmet vermeye başladı.

Yabancı dil ve ilk yardım eğitimi alan polislerden oluşan Turizm Polisi ekipleri, görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek turistlerin ve vatandaşların güvenliğini artırmayı, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamayı ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunmayı hedefliyor.

Polis Genel Müdürlüğü, turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Turizm Polisi uygulamasını etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.