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Gazimağusa Belediyesi 89 araçlık otopark yapımı için mukavele imzaladı

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Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı Akgöl Sokak Otopark Düzenleme Projesi kapsamında 89 araç kapasiteli otopark yapımı için bugün mukavele imzaladı.
Gazimağusa Belediyesi 89 araçlık otopark yapımı için mukavele imzaladı

Belediyeden verilen bilgiye göre, mukaveleye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile ihaleyi kazanan Taşalp İnşaat Ltd. Direktörü Ahmet Uçanok imza koydu.

Toplam 21 milyon 132 bin 990 TL artı KDV bedelle hayata geçirilecek projenin, yer tesliminin ardından üç ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yapım süreci, Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi’ne bağlı mimar ve mühendislerin denetiminde yürütülecek.

Proje kapsamında; Akgöl Sokak’taki mevcut alan, 89 araç kapasiteli modern ve düzenli bir otoparka dönüştürülecek. Araç giriş ve çıkışlarının güvenli şekilde düzenlenmesi, park alanlarının belirginleştirilmesi ve yaya dolaşımının daha güvenli hale getirilmesiyle bölgede düzensiz park yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin, yalnızca yeni park alanları kazandırmakla kalmayıp, bulunduğu bölgenin daha işlevsel, güvenli ve estetik bir kent alanına dönüşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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