  • BIST 13687.93
  • Altın 6325.39
  • Dolar 47.5644
  • Euro 54.8867
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Sıla Usar İncirli: Kadına yönelik şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz

» »
İncirli, Lefkoşa'da genç bir kadının uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın toplumda derin bir üzüntü ve infial yarattığını belirterek, kadına yönelik şiddetin yapısal ve toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.
Sıla Usar İncirli: Kadına yönelik şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa'da genç bir kadının çok sayıda kişinin gözü önünde uğradığı saldırının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

İncirli, yaşanan saldırının toplumda büyük bir üzüntü, tedirginlik ve infial yarattığını belirterek, hekimlerden aldığı bilgiye göre genç kadının iç organlarında ciddi yaralanmalar bulunduğunu ifade etti.

Genç kadına gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını kaydeden İncirli, hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Sağlık ekiplerimizin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kadına yönelik şiddetin ve şiddetin her türünün yalnızca iyi dileklerle geçiştirilemeyecek kadar kritik, yapısal ve toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken İncirli, bu konuda daha etkili önleyici mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Suç işlemeye eğilimli kişilerin tespit edilmesini, takip edilmesini ve suçun gerçekleşmeden önlenmesini sağlayacak kurumsal bir yapının oluşturulması gerektiğini belirten İncirli, ülkeye giriş süreçlerinde ve sonrasında toplumun genel takibine ilişkin ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu.

İncirli, "Suçu gerçekleşmeden önlemek ve riskleri azaltmak hedefiyle yapısal, hukuki ve kurumsal düzenlemelere acilen ihtiyacımız var. Bu konuları artık erteleyemeyiz, geçiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadına geçmiş olsun dileklerini ileten İncirli, "Yoğun bakımda yaşamla ölüm arasında büyük bir mücadele sürüyor. Umarım genç kadın başarır ve hayatta kalır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu kuzey Kıbrıs'ta04 Ağustos 2026 Salı 14:50
  • Erhürman: Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır!04 Ağustos 2026 Salı 12:54
  • Bengihan: Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz04 Ağustos 2026 Salı 11:54
  • İMO, Kumyalı'daki silo göçmesine ilişkin ön teknik incelemesini tamamladı!04 Ağustos 2026 Salı 11:40
  • Karşıyaka’da inşaatta çalışan şahıs yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü!04 Ağustos 2026 Salı 08:41
  • YDP yerel seçimlerde 4 bölgede destekleyecekleri adayları açıkladı03 Ağustos 2026 Pazartesi 18:03
  • Tacan Reynar: Yargı kararlarını idarenin takdirine bırakan anlayışı kabul etmiyoruz03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:46
  • Katle teşebbüs! İşte detaylar...03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:29
  • Akıncılar'da Yangın: 4 Dönümlük Alan Zarar Gördü03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:09
  • Karşıyaka'da 14 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti