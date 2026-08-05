Sıla Usar İncirli: Kadına yönelik şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz

İncirli, Lefkoşa'da genç bir kadının uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın toplumda derin bir üzüntü ve infial yarattığını belirterek, kadına yönelik şiddetin yapısal ve toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa'da genç bir kadının çok sayıda kişinin gözü önünde uğradığı saldırının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

İncirli, yaşanan saldırının toplumda büyük bir üzüntü, tedirginlik ve infial yarattığını belirterek, hekimlerden aldığı bilgiye göre genç kadının iç organlarında ciddi yaralanmalar bulunduğunu ifade etti.

Genç kadına gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını kaydeden İncirli, hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Sağlık ekiplerimizin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kadına yönelik şiddetin ve şiddetin her türünün yalnızca iyi dileklerle geçiştirilemeyecek kadar kritik, yapısal ve toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken İncirli, bu konuda daha etkili önleyici mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Suç işlemeye eğilimli kişilerin tespit edilmesini, takip edilmesini ve suçun gerçekleşmeden önlenmesini sağlayacak kurumsal bir yapının oluşturulması gerektiğini belirten İncirli, ülkeye giriş süreçlerinde ve sonrasında toplumun genel takibine ilişkin ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu.

İncirli, "Suçu gerçekleşmeden önlemek ve riskleri azaltmak hedefiyle yapısal, hukuki ve kurumsal düzenlemelere acilen ihtiyacımız var. Bu konuları artık erteleyemeyiz, geçiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadına geçmiş olsun dileklerini ileten İncirli, "Yoğun bakımda yaşamla ölüm arasında büyük bir mücadele sürüyor. Umarım genç kadın başarır ve hayatta kalır" dedi.