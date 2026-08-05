Tatar'dan Özgür Özel KKTC seçimlerine müdahale etti iddiası

Muhalefet partisinin KKTC'deki seçimlerde yer almaması gerektiğini söyleyen Tatar, "Kendisi orada muhalefet partisinin genel başkanı. Muhalefet partisinin buradaki seçimde ne işi vardı?" ifadelerini kullandı.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'den ana muhalefet lideri Özgür Özel'in müdahale ettiğini öne sürdü. Özel'in KKTC'ye gelerek "Benim adayım Tufan Bey" dediğini ve CHP heyetiyle seçim kampanyası yürüttüğünü iddia eden Tatar, buna ilişkin görüntü ve kayıtların bulunduğunu savundu.

Muhalefet partisinin KKTC'deki seçimlerde yer almaması gerektiğini söyleyen Tatar, "Kendisi orada muhalefet partisinin genel başkanı. Muhalefet partisinin buradaki seçimde ne işi vardı?" ifadelerini kullandı.