Erçakıca yazdı... Halkta CTP vekilleri bakan olmak derdine düştüklerine dair bir izlenim var

Gazeteci Hasan Erçakıca VeKıbrıs'taki köşe yazısında anket bilgilerine ve CTP'den beklentilere dikkat çekti.

İşte Erçakıca'nın köşe yazısı;

Anket bilgileri dolanıyor… CTP önümüzdeki seçimi birinci sırada bitecekmiş… Sadece CTP’liler değil, “aradaki farkı kapatıyoruz” diyen UBP’liler de bunu itiraf etmiş oluyorlar. Erhan Arıklı da “tek başına hükümet olmayacağını” anlatmaya çalışırken CTP’nin birincilik konumuna vurgu yapıyor.

Rakiplerin tarafından böyle bir durumda görülmek, elinize aldığınız anketlerin sizi açık ara birinci sırada göstermesi iyi bir şey mi; bilmiyorum! Seçime daha en az dört ay var. Bu dört ay içinde göstereceğiniz performans, sizi birincilikten etmese bile Arıklı’nın beklediği sonucun ortaya çıkmasına neden olabilir. Sonuçta Arıklı ve partisi kimi isterse hükümet onun liderliğinde kurulur!

CTP’li milletvekilleri bundan korkmuyorlar sanırım. Seçmenlerin oyunu garantide görüyorlar mı bilmiyorum ama kendilerine olan eğilimi pekiştirmek için nasıl bir uğraş içinde olduklarını bir türlü anlayamıyoruz.

Ülkedeki en büyük sorun kamu maliyesidir. Kamu gelirleri tümüyle maaş harcamalarına gidiyor. Sağlık ve eğitim harcamaları yapılamıyor; kamusal yatırımlar için ayrılan kaynak kullanılmıyor. Para yok!

CTP sözcüleri, maaşlardan kesmeyeceklerini, hizmetleri aksatmayacaklarını ama harcamalardan tasarruf edeceklerini söylüyorlar. Söylüyorlar ve buna halkın inanmasını, kendilerine güvenle oy vermesini bekliyorlar. Hangi harcamadan ne kadar tasarruf edeceklermiş? Hangi hizmeti şimdiki gibi sürdürecek, hangisi için daha çok kaynak ayıracaklarmış? Kamunun mali dengesini kurmak için vergi toplayacaklarını söylüyorlar ama bunun kamu görevlisi olmayan seçmenleri korkuttuğunu bile göremiyorlar.

Ülkenin önemli bir tarımsal ürünü olan narenciye sektöründe büyük sorunlar yaşandı. Cypfruvex, aldığı ürünün, çalıştırdığı kamyoncu ve kontraktörlerin parasını ödeyemedi. Aldığı ürünü ne yaptığının hesabını bile veremiyor. Ortada böyle bir sorun var ama narenciye diyarı Güzelyurt’ta CTP ortada yok! CTP iktidarında böyle sorunlar yaşanmaması için ne yapacaklarına dair herhangi bir açıklama da duymadık.

Kumyalı silosu patladı ve bir işçimizi kaybettik. CTP milletvekillerinin bölgede fink atması, aileye yardım etmesi; benzer iş yerlerini bizzat kontrol etmesi gerekirken tam bir sessizliğe bürünmüş görünüyorlar.

Siyaset bir “oyun” değil!

Halkta, CTP milletvekillerinin yeniden seçilerek bakan olmak derdine düştüklerine dair bir izlenim var. Bu izlenimi ortadan kaldırmak, yaşadığımız sorunların nasıl çözeceklerine dair ikna edici programlar açıklamazlarsa korkarım ki beklediklerini bulamayacaklar!