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İddialı çıkış! Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir

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Adayları konusunda “Parlak değil, ışığı olan adaylarımız olacak. Kendi ışığı ile aydınlanacak adaylar” dedi.
İddialı çıkış! Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir

TDP olarak parti bütünlüğünü sağladıklarını anlatan Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir” şeklinde konuştu.

Çeler, müstakbel vekil adayları konusunda “Parlak değil, ışığı olan adaylarımız olacak. Kendi ışığı ile aydınlanacak adaylar” dedi.

 

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