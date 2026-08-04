İddialı çıkış! Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir

TDP olarak parti bütünlüğünü sağladıklarını anlatan Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir” şeklinde konuştu.
Çeler, müstakbel vekil adayları konusunda “Parlak değil, ışığı olan adaylarımız olacak. Kendi ışığı ile aydınlanacak adaylar” dedi.
TDP olarak parti bütünlüğünü sağladıklarını anlatan Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir” şeklinde konuştu.
Çeler, müstakbel vekil adayları konusunda “Parlak değil, ışığı olan adaylarımız olacak. Kendi ışığı ile aydınlanacak adaylar” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.