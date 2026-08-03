Korkuteli'nde Araç Tamiri Tartışması Kavgaya Dönüştü: 2 Kişi Tutuklandı

Korkuteli'nde araç tamiri nedeniyle çıkan tartışma kavgayla sonuçlandı. Olayda iki kişi tutuklanırken, taraflardan birinin alkollü olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında, Korkuteli'nde faaliyet gösteren bir makinist garajının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, aracın tamiri konusunda çıkan tartışma sırasında M.T. (24), 258 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, diğer taraf F.K. (26) ile birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle kavga etti. İkili ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Polis ekipleri tarafından tutuklanan iki zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.