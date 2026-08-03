  • BIST 13458.1
  • Altın 6218.4
  • Dolar 47.5349
  • Euro 54.8294
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Son Ankete göre Meclis'e 5 parti giriyor, CTP ve UBP farkı 18 puan...

» »
Son Ankete göre Meclis'e 5 parti giriyor, CTP ve UBP farkı 18 puan...
Son Ankete göre Meclis'e 5 parti giriyor, CTP ve UBP farkı 18 puan...

Son Ankette Meclis'e Girebilen Parti Sayısı Beşe Yükseldi

Son yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmek için uygulanan yüzde 5 seçim barajını aşabilen siyasi parti sayısı beşe yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, kararsız seçmenler ile karma oyların dağıtılmasının ardından ana muhalefet partisi CTP ile iktidardaki UBP arasındaki oy farkının yüzde 18 seviyelerine kadar çıktığı değerlendiriliyor. CTP'nin tek başına iktidar için geçerli olan 26 çoğunluğu yakalayıp yakalayamayacağı önümüzdeki seçim sürecinde netleşecek.

Araştırma sonuçlarına göre CTP ve UBP'nin yanı sıra Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de yüzde 5'lik seçim barajını aşarak Meclis'te temsil edilme potansiyeli taşıyor. Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin (DP) ise baraj sınırında seyrettiği ifade ediliyor.

Öte yandan seçim takviminin netleşmesi, aday listelerinin açıklanması ve siyasi partilerin seçim sürecinde ortaya koyacağı projeler, vaatler ve kampanya performanslarının seçmen tercihleri üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle kamuoyu yoklamalarındaki mevcut tablonun, seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında değişebileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğancı’da darp edilen kadın pencereden atladı01 Ağustos 2026 Cumartesi 13:18
  • UBP Çalıştayında Rektörlere "tehdit" tepkisi!31 Temmuz 2026 Cuma 19:26
  • Son Anket sonucuna göre UBP ve CTP arasındaki fark ne kadar?31 Temmuz 2026 Cuma 19:16
  • Gıda denetimi: İthal siyah üzüm ve yerli molehiya imha edildi31 Temmuz 2026 Cuma 16:35
  • CTP'nin Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu31 Temmuz 2026 Cuma 09:11
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?31 Temmuz 2026 Cuma 09:06
  • "Okaliptus Operasyonu"nda 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklu30 Temmuz 2026 Perşembe 20:50
  • Hasan Hansel, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü oldu30 Temmuz 2026 Perşembe 20:49
  • Zamlar durmuyor... Akaryatkıta da zam geldi!30 Temmuz 2026 Perşembe 20:42
  • UBP’nin belediye başkan adayları Parti Meclisi’nde oy birliğiyle belirlendi30 Temmuz 2026 Perşembe 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti