Son Ankete göre Meclis'e 5 parti giriyor, CTP ve UBP farkı 18 puan...

Son Ankette Meclis'e Girebilen Parti Sayısı Beşe Yükseldi

Son yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmek için uygulanan yüzde 5 seçim barajını aşabilen siyasi parti sayısı beşe yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, kararsız seçmenler ile karma oyların dağıtılmasının ardından ana muhalefet partisi CTP ile iktidardaki UBP arasındaki oy farkının yüzde 18 seviyelerine kadar çıktığı değerlendiriliyor. CTP'nin tek başına iktidar için geçerli olan 26 çoğunluğu yakalayıp yakalayamayacağı önümüzdeki seçim sürecinde netleşecek.

Araştırma sonuçlarına göre CTP ve UBP'nin yanı sıra Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de yüzde 5'lik seçim barajını aşarak Meclis'te temsil edilme potansiyeli taşıyor. Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin (DP) ise baraj sınırında seyrettiği ifade ediliyor.

Öte yandan seçim takviminin netleşmesi, aday listelerinin açıklanması ve siyasi partilerin seçim sürecinde ortaya koyacağı projeler, vaatler ve kampanya performanslarının seçmen tercihleri üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle kamuoyu yoklamalarındaki mevcut tablonun, seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında değişebileceği belirtiliyor.