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UBP Çalıştayında Rektörlere "tehdit" tepkisi!

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Akpınar: "Üniversiteler siyaset kurumunun arka bahçesi değildir"
UBP Çalıştayında Rektörlere "tehdit" tepkisi!

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, UBP Vizyon ve Proje Çalıştayı'nda rektörlerin tehdit edildiği iddialarına tepki gösterdi. Akpınar, üniversitelerin siyasi baskıyla yönetilemeyeceğini savundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, UBP Vizyon ve Proje Çalıştayı'nda bazı üniversite rektörlerinin tehdit edildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akpınar, üniversitelerin devletin geleceğini şekillendiren bilim kurumları olduğunu belirterek, bu kurumlara yönelik baskı iddialarını eleştirdi.

"DEVLET İLE PARTİ BİRBİRİNE KARIŞTIRILAMAZ"

Akpınar, kendilerine ulaşan bilgilere göre üniversite rektörlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetiyle toplantıya katıldığını, ancak organizasyonun siyasi bir parti çalışması niteliğinde olmasının katılımcılar arasında rahatsızlık yarattığını öne sürdü.

"Devlet ile siyasi parti birbirine karıştırılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetiyle bir araya gelen üniversite yöneticileri herhangi bir siyasi organizasyonun parçası haline getirilemez." ifadelerini kullanan Akpınar, bunun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.

"REKTÖRLERİN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI CİDDİ KAYGI YARATTI"

Akpınar, taraflarına aktarılan bilgilere göre üniversitelerden gelecek salı gününe kadar yükseköğretim politikalarına ilişkin öneriler hazırlamalarının istendiğini, bunu yerine getirmeyen üniversitelerin Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden kamuoyu önünde ifşa edileceği yönünde ifadeler kullanıldığının iddia edildiğini söyledi.

Bu iddiaların doğru olması halinde yükseköğretim politikalarının sağlıklı şekilde oluşturulamayacağını savunan Akpınar, "Yükseköğretim tehditle yönetilemez, bilim korku ikliminde gelişmez." dedi.

"SORUN BİLGİ DEĞİL, SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİ"

Üniversitelerin yıllardır hazırladığı raporlar, Üniversiteler Birliği'nin çalışmaları ve YÖDAK'ın önerilerinin neden hayata geçirilmediğini soran Akpınar, Yükseköğretim Değişiklik Yasası'nın da uzun süredir bekletildiğini ifade etti.

Sorunun bilgi eksikliği değil, gerekli reformların hayata geçirilmemesi olduğunu savunan Akpınar, Cumhuriyet Meclisi'nin üniversiteleri tehdit eden değil, çözüm üreten bir makam olması gerektiğini söyledi.

"ÜNİVERSİTELER HEDEF GÖSTERİLEMEZ"

Akpınar, herhangi bir üniversitenin görüşlerini özgürce ifade ettiği ya da etmediği gerekçesiyle Meclis kürsüsünden hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, böyle bir durumda yükseköğretim politikalarını yıllardır çözümsüz bırakan anlayışı kendilerinin sorgulayacağını ifade etti.

 

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