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Haftanın son gününe döviz nasıl başladı?

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KKTC’de serbest piyasada sterlin 63,90 TL, euro 54,75 TL, dolar 47,57 TL’den işlem görüyor.
Haftanın son gününe döviz nasıl başladı?

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.40 itibarıyla; 63,45 TL’den alınan sterlin 63,90 TL’den satılıyor. 54,40 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 54,75 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 47,28 TL’den alınıp, 47,57 TL’den satışa sunuluyor.

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