Haftanın son gününe döviz nasıl başladı?

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.40 itibarıyla; 63,45 TL’den alınan sterlin 63,90 TL’den satılıyor. 54,40 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 54,75 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 47,28 TL’den alınıp, 47,57 TL’den satışa sunuluyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.40 itibarıyla; 63,45 TL’den alınan sterlin 63,90 TL’den satılıyor. 54,40 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 54,75 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 47,28 TL’den alınıp, 47,57 TL’den satışa sunuluyor.
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