Tatlısu’ya ücretsiz tenis kortu ve modern yeşil alan kazandırılıyor

Proje kapsamında tenis kortunun yanı sıra peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgeye estetik ve fonksiyonel bir yeşil yaşam alanı kazandırılacak.

29 Temmuz 2026 tarihinde Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Tyrell Investment Ltd. Direktörü Yücel Fehmi'nin imzaladığı protokol kapsamında, modern standartlarda inşa edilecek tenis kortunun yapımından çevre düzenlemesine kadar tüm yatırım maliyeti şirket tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında tenis kortunun yanı sıra peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgeye estetik ve fonksiyonel bir yeşil yaşam alanı kazandırılacak.

En dikkat çeken unsurlardan biri ise tesisin tamamen halka açık ve ücretsiz hizmet verecek olması. "Tatlısu Belediyesi Tenis Kortu" adıyla hizmet sunacak tesis, ilçe sakinleri tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Kortun işletilmesi, anahtar teslimi, kullanım organizasyonu ile bakım, onarım, temizlik, peyzaj ve teknik işletme hizmetleri de Tyrell Investment Ltd. tarafından yürütülecek.

Protokole göre tenis kortu ve yeşil alanın sulama sistemi, bölgedeki arıtma sistemi üzerinden sağlanacak.

Tamamı özel sektör tarafından finanse edilecek proje nedeniyle Tatlısu Belediyesi herhangi bir yatırım maliyetine katlanmayacak. Belediye, proje için gerekli izinleri sağlayacak ve yeşil alanın kullanımına ilişkin herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Projeyle birlikte Tatlısu'nun spor altyapısının güçlendirilmesi, özellikle çocuklar ve gençlerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bölge halkının modern spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.