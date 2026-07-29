  • BIST 13523.63
  • Altın 6103.96
  • Dolar 47.3919
  • Euro 54.0137
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Tatlısu’ya ücretsiz tenis kortu ve modern yeşil alan kazandırılıyor

» »
Proje kapsamında tenis kortunun yanı sıra peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgeye estetik ve fonksiyonel bir yeşil yaşam alanı kazandırılacak.
Tatlısu’ya ücretsiz tenis kortu ve modern yeşil alan kazandırılıyor

29 Temmuz 2026 tarihinde Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Tyrell Investment Ltd. Direktörü Yücel Fehmi'nin imzaladığı protokol kapsamında, modern standartlarda inşa edilecek tenis kortunun yapımından çevre düzenlemesine kadar tüm yatırım maliyeti şirket tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında tenis kortunun yanı sıra peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgeye estetik ve fonksiyonel bir yeşil yaşam alanı kazandırılacak.

En dikkat çeken unsurlardan biri ise tesisin tamamen halka açık ve ücretsiz hizmet verecek olması. "Tatlısu Belediyesi Tenis Kortu" adıyla hizmet sunacak tesis, ilçe sakinleri tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Kortun işletilmesi, anahtar teslimi, kullanım organizasyonu ile bakım, onarım, temizlik, peyzaj ve teknik işletme hizmetleri de Tyrell Investment Ltd. tarafından yürütülecek.

Protokole göre tenis kortu ve yeşil alanın sulama sistemi, bölgedeki arıtma sistemi üzerinden sağlanacak.

Tamamı özel sektör tarafından finanse edilecek proje nedeniyle Tatlısu Belediyesi herhangi bir yatırım maliyetine katlanmayacak. Belediye, proje için gerekli izinleri sağlayacak ve yeşil alanın kullanımına ilişkin herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Projeyle birlikte Tatlısu'nun spor altyapısının güçlendirilmesi, özellikle çocuklar ve gençlerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bölge halkının modern spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • sevimsu yazganarıkan’dan dünya şampiyonasında çifte zafer14 Haziran 2026 Pazar 11:00
  • Zeynep Sönmez tarihi galibiyetle ikinci turda15 Nisan 2026 Çarşamba 21:15
  • Usain Bolt'un rekoru kırıldı14 Nisan 2026 Salı 09:44
  • Caesar’s Fight Club, AJP Türkiye Ulusal Şampiyonası’nda Büyük Başarı Elde Etti01 Nisan 2026 Çarşamba 23:17
  • YDÜ drift pistinde kavga: Sporcunun lisansı geçici olarak askıya alındı17 Mart 2026 Salı 20:49
  • Üçüncü Merit Satranç Turnuvası yapıldı01 Mart 2026 Pazar 19:45
  • Ada Kafa'dan büyük bir başarı daha! 800 metrede U-18 Türkiye şampiyonu23 Şubat 2026 Pazartesi 09:03
  • Demir Yumruk Metin Turunç, galibiyeti deprem şehitlerine adadı09 Şubat 2026 Pazartesi 10:34
  • Ada Kafa, U18 Avrupa Şampiyonası’na Katılma Hakkı Kazandı01 Şubat 2026 Pazar 14:44
  • Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuları Türkiye Milli Takım Adına Yarışacak28 Ocak 2026 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti