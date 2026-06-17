Ada Kafa'dan yeni rekor

Türkiye U18 Şampiyonası’nda 800 metrede 2.08.41 koşarak rekorunu geliştirerek şampiyon olan yetenekli atlet Ada Kafa, U20 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Büyük gurur yaşatan genç atlet, Türkiye’yi U18 Balkan Şampiyonası’nda da temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) “U18 Türkiye Şampiyonası” (Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme ve Avrupa Şampiyonası Kadro Belirleme) yarışları sona erdi. KKTC, Ada Kafa ile şampiyonanın son gününde büyük gurur yaşadı.

800 metre kadınlar yarışının iddialı ismi Ada, takım arkadaşları Damla Dönmez, Selin Osmanlı, Laren Şeren, Bartu Güzen ve Erol Efe Bilmez’in 200 metre serileri sonrasında piste çıktı.

Milli atlet, KKTC kafilesinin odaklandığı ve sonucunu merakla beklediği yarışı rakiplerini geride bırakarak 2.08.41’lik dereceyle tamamladı. Ada Kafa böylece kendine ait 2.09.10’luk büyükler rekorunu geliştirerek Ağustos ayında ABD/Oregon’da yapılacak “U20 Dünya Şampiyonası” bileti aldı ve “U18 Balkan Şampiyonası”nda da Türkiye’yi temsil hakkı kazandı.

Yarış sonrasında düzenlenen törende şampiyon Ada Kafa’nın yanı sıra ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkan sporculara madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı verdi.

Tufan Erhürman: MUTLU OLDUM, GURURLANDIK...

Ada Kafa’nın başarısı KKTC U18 kafilesinde büyük gurur yaşattı. Yarış sonrasında Ada, antrenörü Hasan Maydon ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile görüntülü konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, başarıdan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Ada ile birlikte antrenörü Hasan Maydon ve Ferhat Sakallı başkanlığındaki atletizm yönetimini de kutladı. Erhürman, bundan sonraki yarışlardan da iyi dereceler beklediğini ifade etti.

Ada Kafa, 28 Haziran’da Fransa’da düzenlenecek ve dünyanın önde gelen atletlerinin yarıştığı “Meeting International”da önemli bir deneyim kazanacak. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) takvimindeki bronz kategorideki bu yarışa sporcular derece elde etmek ve sıralama puanı kazanmak için katılıyor.

FERHAT SAKALLI: BEKLENEN BAŞARI

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon, elde edilen başarı sonrası gurur yaşadıklarını belirtti. Her iki isim de İzmir Atatürk Stadı’nda yetkililer ve antrenörlerden tebrikler aldı.

Ferhat Sakallı, Ada’nın rekorlarla gelen şampiyonluğunu “beklenen başarı” olarak değerlendirdi ve sporcunun tecrübesini artıracağını söyledi.

HASAN MAYDON: ARTIK OLİMPİYAT HEDEFİNDEYİZ

Antrenör Hasan Maydon ise “Önceliğimiz dünya barajıydı. Artık olimpiyat hedefindeyiz” dedi.

YETENEKLİ ATLETLER BEKLENEN SONUÇLARI ALAMADI

İzmir Atatürk Stadı’nda 2 gün süren yarışlarda Atletizm Federasyonu’na bağlı sporcular 5 dalda yarıştı.

800 metrede iddialı isim olan Ada Kafa’nın başarısı dışında diğer branşlarda alınan sonuçların, antrenörler ve kafile başkanı Ferhat Sakallı’nın beklentilerinin altında kaldığı ifade edildi.