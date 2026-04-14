Usain Bolt'un rekoru kırıldı

Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Gout, Avustralya'nın Sydney kentindeki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak tarihe geçti.

18 yaşındaki atlet, bu derecesiyle Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

Gout "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu." ifadelerini kullandı.

SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ada Kafa, U18 Avrupa Şampiyonası’na Katılma Hakkı Kazandı01 Şubat 2026 Pazar 14:44
  • Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuları Türkiye Milli Takım Adına Yarışacak28 Ocak 2026 Çarşamba 13:30
  • Sprint Duatlon Yarışı ertelendi25 Ocak 2026 Pazar 11:25
  • “İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı” oynanacak21 Ocak 2026 Çarşamba 12:45
  • Çelikoğlu, İstanbul’da 60 metrede birinci15 Ocak 2026 Perşembe 18:34
  • Ada Kafa Türkiye'de Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 800 metrede birinci15 Ocak 2026 Perşembe 17:55
  • Erdinç İnçay, Bursa’da birinci04 Ocak 2026 Pazar 10:49
  • Erol Efe, Türkiye ikincisi04 Ocak 2026 Pazar 10:48
  • Bilardo gençler 3. Ayak tunuvası yapıldı30 Aralık 2025 Salı 11:56
  • Asbank Gençler 2. Ayak Bilardo Turnuvası Tamamlandı Şampiyon Yine İsmet Hüryol23 Aralık 2025 Salı 09:16
