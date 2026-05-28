Güney Kıbrıs’ta iki kadına “Taşınmaz Mal Komisyonu” dolandırıcılığından hapis cezası

Limasol Ağır Ceza Mahkemesi, KKTC’deki eski taşınmazlarıyla ilgili Rum göçmenleri dolandırdığı belirtilen iki kadından birini 6 yıl, diğerini ise 12 ay hapse mahkum etti.
Limasol’da Ağır Ceza Mahkemesi'nin, KKTC’deki eski taşınmazlarıyla ilgili Rum göçmenleri dolandıran iki kadına hapis cezası verdiği kaydedildi.

Politis gazetesi, 45 ve 53 yaşlarında iki kadının, KKTC’deki eski taşınmazlarıyla ilgili 20’den fazla Rum göçmeni dolandırdığına dair suçlamaları kabul ettiğini yazdı.

Gazete, iki kadının Rum göçmenleri, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Mağusa bölgesindeki taşınmazlarını satabilecekleri veya tazminat temin edebilecekleri vaadiyle kandırıp, göçmenlerden 300 bin eurodan fazla para aldıklarını aktardı. 

Mahkeme tarafından 45 yaşındaki kadının 6 yıl, 53 yaşındaki şahsın ise 12 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden gazete, cezaların şahısların göz altına alındığı günden itibaren hesaplandığını ekledi.

