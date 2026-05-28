İran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), bugün gerçekleştirdiği İcra Kurulu ve yeni Parlamento Grubu toplantısında 24 Mayıs milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendirdi.
DİSİ’den resmi açıklama: Anita Dimitriu Meclis Başkanı Adayı

Parti, 101 bin 13 vatandaşın Demokratik Seferberlik’e verdiği desteğin önemli bir güven oyu niteliği taşıdığını belirterek, destek ve güven için teşekkür etti.

Açıklamada, seçim süreci boyunca ortaya konulan ciddiyet, sorumluluk anlayışı ve uygulanabilir siyasi önerilerin seçmen tarafından tercih edildiği ifade edildi. Bu çizginin popülizm ve kolay vaatlerden uzak şekilde sürdürüleceği vurgulanırken, yeni Parlamento Grubu’nun Meclis’te üretken ve sorumlu çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Parti ayrıca taban, üyeler ve destekçilerle yeniden güçlü bağların kurulmasının önemine dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki dönemde yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Toplantıda, Demokratik Seferberlik’in Meclis Başkanlığı için Parti Başkanı Annita Dimitriu’nun adaylığının oybirliğiyle desteklenmesine karar verildi. Dimitriu’nun son beş yıldaki Meclis Başkanlığı performansı ve partinin seçimlerde elde ettiği sonuç, bu kararın gerekçesi olarak gösterildi.

DİSİ, Meclis Başkanlığı makamını vatandaşlara karşı kurumsal bir sorumluluk ve ülkenin ideolojik-siyasi yöneliminin göstergesi olarak değerlendirdiğini açıkladı. Diğer siyasi güçlerin alacağı kararların ise saygıyla karşılanacağı ifade edildi.

Ayrıca Lefkoşa Milletvekili Dimitris Dimitriu’nun yeni Parlamento Sözcüsü olarak seçildiği duyuruldu.

