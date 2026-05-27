Rum gümrük makamları Metehan ve Baf Havalimanı'nda yüklü nakit para ele geçirdi

Rum gümrük makamlarının, 21 Mayıs’ta Metehan Sınır Kapısı’nda bir şahsın aracında 29 bin 300 euro nakit para ile 1 milyon 930 bin İsrail şekeli değerinde 39 çek tespit etti
Rum gümrük makamları Metehan ve Baf Havalimanı'nda yüklü nakit para ele geçirdi

24 Mayıs’ta ise Baf Havalimanı’nda bir şahsın bagajında kıyafetler arasına gizlenmiş 13 çorap içinde 199 bin 950 euro nakit para bulunduğu ve her iki olayda da paraya el konulduğu bildirildi.

Rum gümrük makamlarının, iki ayrı olayda Ay. Demet (Metehan) Sınır Kapısı ile Baf Havalimanı’nda yüklü miktarda nakit para ele geçirdiği bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, olaylardan ilki 21 Mayıs’ta Ay. Demet (Metehan) geçiş noktasında meydana geldi.

Gümrük yetkililerinin İsrail vatandaşı bir şahsın kullandığı araçta 29 bin 300 euro nakit para ile toplam değeri 1 milyon 930 bin İsrail şekeli (yaklaşık 569 bin euro) olan 39 çek tespit ettiğini yazdı.

Habere göre söz konusu şahıs ifadesinde, nakit para ve çeklerin KKTC kaynaklı olmadığını, bunları İsrail’den beraberinde getirdiğini ancak Larnaka Havalimanı’na girişte ilgili beyanda bulunmadığını söyledi.

Gümrük makamlarının nakit para ile çeklere el koyduğu belirtildi.

Gazete, Rum Narkotik Şubesi’nden gelen ihbar üzerine 24 Mayıs’ta meydana gelen başka bir olayda ise Dublin’den Baf Havalimanı’na gelen Ukrayna asıllı bir şahsın bagajında, kıyafetler arasına gizlenmiş 13 çorabın içinde 199 bin 950 euro nakit para tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, Ukraynalı şahsın havalimanına girişte para beyanında bulunmaması üzerine, gümrük makamları paraya el koydu.

