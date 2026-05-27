Resmi Gazete’de yayımlandı: Muhaceret Affı yürürlüğe girdi

Cumhuriyet Meclisi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, ülkede izinsiz bulunan yabancı uyruklu kişilere belirli şartlarla yeniden başvuru ve yasal statü kazanma imkanı sağlandı.

Yasaya göre, vize süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmayan ve haklarında para cezası tahakkuk eden kişiler, 45 gün içerisinde Muhaceret Dairesi’nin çevrim içi sistemine başvurmaları halinde, yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarında ceza ödeyerek aftan yararlanabilecek.

İhraç kararı bulunan ancak çeşitli nedenlerle ülkeden çıkarılamayan yabancıların da başvuru yapabilmesine olanak tanınırken, başvuruların Polis Genel Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliği açısından değerlendirileceği belirtildi.

Düzenleme kapsamında, KKTC vatandaşı veya yasal izin sahibi kişilerle birinci derece akrabalığı bulunan yabancılar ile ülkede adına kayıtlı taşınmaz malı bulunan kişiler de belirli şartlarla yeniden giriş başvurusu yapabilecek.

Yasa, öğrenciler için de özel düzenlemeler içeriyor. Öğrenci izni sona erdiği için ülkeden çıkarılan veya giriş yasağı bulunan öğrenciler, son kayıtlı oldukları üniversiteler aracılığıyla başvuru yapabilecek. Akademik yükümlülüklerinin en az yüzde 50’sini tamamladığını belgeleyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek.

Ayrıca, ülkeden çıkış yapmadan başvuru yapan kişilere 60 günlük ikamet izni verilebileceği, bu süre içerisinde çalışma izni başvurusu yapılması halinde ön izin işlemlerinden muaf tutulacakları kaydedildi.

Başvuruların değerlendirme süreleri de yasada yer aldı. Buna göre Muhaceret Dairesi, yurt içi başvuruları en geç 5 gün, yurt dışı başvuruları ise en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracak.

 

Yasada dikkat çeken maddeler

45 günlük başvuru süresi: İzinsiz ikamet eden veya çeşitli nedenlerle ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 45 gün içinde başvuru yapabilecek.
Asgari ücret tutarında ceza: Aftan yararlanacak kişiler, yürürlükteki aylık brüt asgari ücret kadar para cezası ödeyerek geçmiş cezalarından muaf tutulacak.
60 günlük geçici ikamet izni: Başvurusu uygun bulunan kişilere Muhaceret Dairesi tarafından harç alınmadan 60 günlük ikamet izni verilecek.
Çalışma izni kolaylığı: Ülke içinde başvuru yapan kişiler, 60 günlük süre içerisinde çalışma iznine başvurursa ön izin işlemlerinden muaf tutulacak.
Aile bağı olanlara kolaylık: KKTC vatandaşı veya ikamet/çalışma izni sahibi kişilerle birinci derece akrabalığı bulunan yabancılar da aftan yararlanabilecek.
Taşınmaz mal sahibi yabancılar kapsama alındı: Kendisi veya eşi adına kayıtlı taşınmaz malı bulunan ya da satış sözleşmesi tapuda kayıtlı olan yabancılar da başvuru yapabilecek.
Öğrencilere özel düzenleme: Öğrenci izni sona erdiği için ülkeden çıkarılan veya giriş yasağı bulunan öğrenciler, üniversiteleri aracılığıyla yeniden başvuru yapabilecek.
Akademik başarı şartı: Öğrencilerin aftan yararlanabilmesi için kayıtlı oldukları programın en az yüzde 50’sini tamamlamış olmaları gerekecek.
18 yaş altına muafiyet: 18 yaşından küçük kişilerden harç ve para cezası alınmayacak.
Başvurular hızla sonuçlandırılacak: Muhaceret Dairesi, yurt içi başvuruları en geç 5 gün, yurt dışı başvurularını ise en geç 30 gün içinde değerlendirecek.

