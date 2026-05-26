Tarım Dairesi denetimlerinde asma yaprağında tavsiye dışı ilaç tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 22-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetimlerinde yerli asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı
Tarım Dairesi denetimlerinde asma yaprağında tavsiye dışı ilaç tespit edildi

Bakanlık, Yeşilyurt’ta üretim yapan Abdülkadir Atmaca’ya ait asma yaprağında yapılan tespitin ardından hasadı yapılan ürünün imha edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, yerli asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22-25 Mayıs tarihlerini kapsayan denetimlerde ithal ürünlerden alınan 21 numunenin 21’i temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise, 1 numune alınarak analizi yapıldı ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamada, Yeşilyurt’ta üretim yapan Abdülkadir Atmaca’ya ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasadı yapılan ürünün imha edildiği kaydedildi.

