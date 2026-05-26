Ülkeye kaçak yollardan girdi, sahte pasaportla çıkmak istedi

Kaçak giriş yapan şahıs sahte pasaportla çıkmak isterken yakalandı
Ülkeye kaçak yollardan girdi, sahte pasaportla çıkmak istedi

“Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarından tutuklanan A.P. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Polis, 18.05.2026 tarihinde saat 14: 45 raddelerinde İtalya’da sakin İtalyan uyruklu zanlının Güney Kıbrıs’tan tespit edilmeyen bir yerden gizlice 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye girdikten sonra Ercan Havalimanı’na gelip tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunu orada görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının askeri mahkemeye çıkarılarak, aleyhine 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini belirtti.

Polis, bu süre içerisinde sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunun Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Kriminal şubesine incelenmek üzere gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının sözlü beyanında KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısından girdiğini söylediğini ancak yapılan kamera incelemesinde Metehan’dan KKTC’ye geçmediği gibi herhangi bir giriş işleminde de bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Tarım Bakanlığı Spirotetramat içeren bitki koruma ürünlerine karşı kullanım süresi uyarısında bulundu26 Mayıs 2026 Salı 12:56
  • Yargıçlığa atanan dört kişi 1 Haziran’da yemin edecek26 Mayıs 2026 Salı 12:45
  • CTP üç yeni belediye başkan adayını açıkladı26 Mayıs 2026 Salı 12:41
  • Gazeteciler Birliği: Gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir; gazetecilik suç değildir!26 Mayıs 2026 Salı 12:40
  • Uzmanlardan çocuk istismarı iddialarıyla ilgili çocuk odaklı ve bilimsel yaklaşım çağrısı25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:15
  • Arpa çeşit adaylarının hasadı yapıldı25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:13
  • Meclis, yasama ve denetim göreviyle toplandı25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:12
  • Araçta Baygın Bulundular: Uyuşturucu Şüphesiyle Tutuklandılar25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:10
  • Sarhoş Olup Bağırıp Çağırdılar, Polislik Oldular25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:06
  • KKTC’de Peş Peşe Trafik Kazaları: 3 Yaralı, 1 Tutuklu25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:05
