Elektriğe yüzde 22 oranında zam!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlar nedeniyle elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
KIB-TEK tarafından yapılan açıklamada, kurumun son 14 aylık süreçte elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenleme yapmadığı belirtildi.

Bu süre içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında ise yüzde 18’in üzerinde artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, tüm bu maliyet unsurlarının kurumun giderlerini ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, KIB-TEK’in mali yapısının sürdürülebilirliğinin korunabilmesi amacıyla elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

