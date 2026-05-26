Elektriğe yüzde 22 oranında zam!

KIB-TEK tarafından yapılan açıklamada, kurumun son 14 aylık süreçte elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenleme yapmadığı belirtildi.

Bu süre içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında ise yüzde 18’in üzerinde artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, tüm bu maliyet unsurlarının kurumun giderlerini ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, KIB-TEK’in mali yapısının sürdürülebilirliğinin korunabilmesi amacıyla elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.